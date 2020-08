Nechutný útok na obľúbenej bratislavskej promenáde: Čo spravil muž Žofii, rozpálilo jej priateľa dobiela

Mal to byť pekný letný podvečer, skončil poriadnou drámou.

Nepríjemnú skúsenosť Žofie (20) a jej priateľa Alexa (20) priniesol portál Bratislavské noviny. Minulý týždeň v stredu bola dvojica na terase jednej z reštaurácií nákupného centra pri Dunaji. Keď si objednávali jedlo a mladík sa rozprával s čašníčkou, pristúpil k Žofii neznámy muž. Dievča chytil za tvár a strčil jej do úst prsty. „Spočiatku som si myslela, že ide o niekoho, koho poznám, kto ma chcel prekvapiť zozadu a nechtiac sa tak dotkol aj mojich úst. Keď som sa však otočila, zistila som, že ide o celkom neznámeho muža, ktorý na mňa pokojne hľadel s tvárou psychopata a potom odkráčal,“ povedala pre Bratislavské noviny.

Alex situáciu nevidel, no keď mu Žofia povedala, čo sa stalo, rozbehol sa za mužom a kričal naňho, čo to má znamenať. ,,Keď som ho konečne dobehol, zrazu sa otočil a v rukách držal dva spreje, ktoré mi bez slova nastriekal do očí. Chcel som niečo povedať, ale sprej bol veľmi silný, ihneď som sa rozkašlal a spolu so mnou aj dvaja muži, ktorí stáli vedľa,“ vyrozprával Alex. Mladík zasiahla najsilnejšia bolesť v živote. ,,Prakticky hneď som prestal vidieť. Posledné, čo som videl, bolo, ako v diaľke beží ten šialenec,“ opísal.

Pomoc mu ponúkla skupinka okoloidúcich čínskych turistov, ostatní ľudia na promenáde sa len neveriacky prizerali. Alex skončil v nemocnici v Ružinove, kde lekári skonštatovali, že má popálenú očnú rohovku. Mladík, ktorý by našťastie nemal mať trvalé následky, si myslí, že muž použil sprej na báze chilli. Útočník mal 30-35 rokov, bol plešatý a mal nasadené slnečné okuliare. Hoci mladý pár kontaktoval políciu, trestné oznámenie nepodali.