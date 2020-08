Ktoré štáty sú TOP na výchovu dieťaťa? Česi prekvapili, Slovensko na nelichotivom mieste

Cestovateľský portál Asher&Lyric sa pravidelne zaoberá zostavovaním zaujímavých rebríčkov. Tentoraz sa pozreli na krajiny z pohľadu rodiča a zhodnotili, kde je najvhodnejšie prostredie na výchovu detí.

Nelichotivé zistenie o Slovákoch: V jednej oblasti patríme k najhorším v Európskej únii

Slovensko skončilo na 27. mieste, Česko na 10. a napríklad USA až na 34. V ktorých faktoroch sme pohoreli?

V rebríčku bodovo ohodnotili dáta z 35 krajín. Zohľadňovali 6 faktorov, ktoré majú pri výchove detí výrazný vplyv: bezpečnosť v krajine, index šťastia, cenovú hladinu nákladov, priemerné zdravie, úroveň vzdelávania a čas, ktorý je možné dieťaťu či rodine venovať. Prvé priečky obsadili severské krajiny, ktoré dlhodobo vedú aj rebríčky ukazujúce celkový pocit šťastia obyvateľov. Slovensko sa v hodnotení vzdelania ocitlo na piatom najhoršom mieste. Najhoršiu známku sme dostali za oblasť zdravia, najlepšiu za celkovú bezpečnosť. Na konci tabuľky skončili USA a Mexiko.

Dôležitý je pocit spokojnosti

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Dieťa musí vedieť, že je ľúbené, že ho majú rodičia radi a dávajú mu to aj na- javo. Veľmi dôležité je, aby dieťa malo pocit istoty, bezpečia a spokojnosti. Rodičia mu však musia dôverovať a posilňovať jeho osobnosť. Musí dostať šancu, aby si dokázalo čo vie a zvládne, ešte keď je pod ochrannými krídlami rodičov. Vtedy sa dieťa nebojí ani dospelosti. Nemusí byť veľké finančné zabezpečenie, ale základné potreby musia byť uspokojené. Keď je dieťa veľmi striktne držané a všetko mu zakazujú, tak potom keď sa mu otvoria dvierka, robí všetky veci, ktoré malo zakázané. A tam môže prísť k problémom, či už finančným alebo pracovným.

Na našich školách sa bifľuje

Juraj Hipš, odborník na vzdelávanie

- Problém v našich školách je ten, že vo veľkej miere učíme deti encyklopedické vedomosti. Inak povedané, naše deti majú kopec vedomostí, vedia sa bifľovať, ale v reálnom svete nevedia tieto poznatky použiť. Veľká časť meraní a testov nesleduje to , kto sa čo nabifľoval, ale ako vie prakticky v živote vedomosti použiť. Preto my vo veľkej miere v testoch prepadávame. Druhý problém je, že Slovensko dlhodobo zanedbáva deti, ktoré sú z chudobných rodín, zo sociálne vylúčených komunít. Vzdelávanie má robiť to, že rozdiely aj v majektkových pomeroch rodín nemajú mať vplyv na to, aké vzdelávacie výsledky dieťa dosahuje.