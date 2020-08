Prípad pohryzeného jasličkára Adamka: Obrovský zvrat! Mama vinila učiteľku, toto nik nečakal

Prípad dohryzeného jasličkára Adamka šokoval v júni 2016 celé Slovensko. Mama Veronika vtedy zobrala synčeka z jaslí vyfackaného a dohryzeného a bola presvedčená, že jej synčekovi ublížila učiteľka. Začal sa kolotoč policajných vyšetrovaní a polícia neskôr učiteľku obvinila. Súd ju však oslobodil spod obžaloby!

Učiteľka, ktorá bola obžalovaná z prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu po prvý raz súdu vysvetľovala okolnosti pred dvomi rokmi. „Nič také by som nikdy neurobila. Nikomu som neublížila,“ povedala vtedy exkluzívne Novému Času. Súd v máji tohto roka vyniesol rozsudok. „Okresný súd Trnava obžalovanú spod obžaloby v celom rozsahu oslobodil, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchala obžalovaná,“ povedala hovorkyňa súdu Jana Kondákorová.

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, prokurátor sa odvolal. Prípad mal však aj inú nečakanú dohru. Sociálne úrady matke odobrali dieťa a umiestnili ho do detského domova. V súčasnosti je už Adamko zverený do náhradnej rodiny. „V roku 2019 súd rozhodol o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti. V náhradnej rodine veľmi dobre prosperuje,“ informovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.