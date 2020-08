Napätá atmosféra na dôležitých vládnych postoch: Vojna medzi Naďom a Mikulcom?!

Nová slovenská vláda pod vedením Igora Matoviča (47) má za sebou takmer päť mesiacov svojho pôsobenia. Najnovšie vyjadrenia popredných ministrov naznačujú, že nie na všetkých krokoch sa v OĽaNO zhodnú.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (39) požaduje, aby sa pod jeho gesciu dostala vládna letka, ktorú organizuje ministerstvo vnútra pod vedením Romana Mikulca (48). Vynárajú sa však ďalšie otázniky, či v pozadí ministerských vzťahov nie je vyhrotená atmosféra.

Vládny program, ktorý sa koaličný štvorlístok zaviazal plniť, hovorí o tom, že sa prehodnotí umiestnenie vládnej letky, ktorú dlhodobo zastrešuje rezort vnútra. Naď ako šéf obrany načrtol, že by mal záujem o jej presun pod seba. „V zmysle programového vyhlásenia vlády bude spracovaná analýza o tom, či bude vládna letka ďalej fungovať pod MV alebo pôjde pod MO, alebo aká bude jej ďalšia budúcnosť,“ skonštatoval nedávno. Celé by to mohlo byť zrealizované najskôr od januára 2022.

Pripomenul, že Slovensko je jedinou krajinou v rámci EÚ a NATO, kde letka funguje pod vnútrom. Argumentuje aj tým, že by zlúčenie lietadiel pod jedno riadenie prinieslo aj úsporu. „Dnes máme dve letky. Je pochopiteľné, že keby z toho vznikla jedna letka, viacero duplikácií by zaniklo,“ dodal Naď. Všetko rozsekne až analýza, ktorú pripravia spoločne s vnútrom. „Rokovania o presune vládnej letky sa nezačali. Ďalšie kroky stanoví analýza, ktorá má ukázať nielen prípadnú efektívnosť spájania letiek, ale aj výsledné ministerstvo, pod ktorým by eventuálne boli spojené a efektívnejšie,“ povedala hovorkyňa vnútra Barbara Túrosová.

Ďalšie spory?

Podľa informácií Nového Času to však nemusí byť jediný spor medzi dvoma vládnymi kolegami. Otázne je aj to, či do ich vzťahov nezasiahol aj nedávny rozchod ministra Naďa s hovorkyňou Túrosovou, ktorá zostala pracovať na ministerstve vnútra. Rozišli sa po šiestich rokoch s tým, že majú dobré vzťahy aj naďalej a obaja sa chcú starať o malého synčeka Adamka.

„Je pravda, že už netvoríme pár, ale všetko je medzi nami v poriadku. Rozchádzame sa ako kamaráti a nechcem to ani nijako rozoberať kvôli Adamkovi,“ povedala v minulosti hovorkyňa. „Dôvody si nechám pre seba, ale netreba za tým hľadať žiadnu veľkú kauzu. Je to veľmi korektné a všetko je úplne v pohode. Dôvody sú medzi nami a máme veľmi fajn vzťah.“ Naď bol kvôli synovi vo vyjadreniach rovnako zdržanlivý. „Je pravda, že s Barbarou Túrosovou už netvoríme pár. Rozchádzame sa ako priatelia. V záujme nášho syna Adamka však prosíme o rešpektovanie nášho súkromia,“ povedal minister obrany. Detaily komentovať odmietol.

Túrosová odmietala, že by za rozpadom vzťahu bol niekto tretí. Zlé jazyky šírili, či to dokonca nemôže byť sám minister Mikulec. „Jasné, že to nie je pravda,“ reagovala. So smiechom dodala, že ju spájajú s Mikulcom a jej expartnera Naďa zase s jeho kolegyňou. Obvinenia považuje za nepravdivé. Bližšie vzťahy poprel aj Mikulec.

Otvoriť galériu Naď a Túrosová sa rozišli po šiestich rokoch vzťahu. Zdroj: anc

Klebety

Najnovšie sa dokonca šírili klebety o tom, že Naďa mali na popud vládneho kolegu preverovať pre korupciu. To obaja popierajú. „Nie, nie sú pravdivé,“ skonštatovali z vnútra. „Minister obrany Jaroslav Naď takouto informáciou nedisponuje,“ odpovedala Naďova hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková.

Obaja tvrdia, že vzťahy medzi nimi sú absolutne štandardné. „Poznajú sa dlhé roky, majú priateľské a pracovné vzťahy,“ uviedli z rezortu Mikulca. Rovnako to tak vidia aj u Naďa: „Minister obrany má s ministrom Mikulcom priateľské vzťahy, tak ako aj s ostatnými kolegami vo vláde.“