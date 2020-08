Rozruch okolo slovenskej hviezdy: Blíži sa Saganov koniec v Bore?!

Neisté zajtrajšky! Šéf tímu BORA-hansgrohe Ralph Denk (46) vyšiel na verejnosť so šokujúcimi vyjadreniami. Podľa neho je Peter Sagan (30) až príliš drahý a jeho budúcnosť v nemeckej stajni nie je garantovaná.

Špekulácie sa dostali na verejnosť pred stredajšími pretekmi Miláno - Turín (Sagan finišoval na štvrtom mieste).

S hypotézami o Saganovom kontrakte prišli nemecké médiá po tom, ako Bora pred pár dňami angažovala do svojich radov domáceho pretekára Nilsa Politta. V pondelok Bora oznámila podpis trojročnej zmluvy s 26-ročným klasikárom, ktorý je aktuálne jazdcom Israel Start-Up Nation.

„Uvidíme, ako sa Saganova budúcnosť u nás vyvinie. Je jedným z najdrahších profesionálov v cyklistike. Na konci roka vyhodnotíme Saganove vystúpenia a uvidíme, ako to pôjde,“ citovalo periodikum Kölner Stadt-Anzeiger slová tímového šéfa Ralpha Denka. Sagan prišiel do BORA-hansgrohe v roku 2017 a zmluva mu vyprší v roku 2021. Trojnásobný majster sveta patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejších cyklistov v profesionálnom pelotóne.

Tourminátorov starší brat Juraj Sagan sa nedávno pre Nový Čas vyjadril: „Máme s bratom podpísanú zmluvu do konca roka 2021. Boli by sme radi, keby sme v Bore zostali až do jej vypršania a potom sa uvidí.“ V Bore však začína byť až príliš veľký pretlak kvalitných pretekárov.

V tíme už pôsobí aj Nemec Maximilian Schachmann, 26-ročnému jazdcovi platí zmluva ešte štyri roky. Politt obsadil minulý rok na Paríž - Roubaix druhé miesto. No hlavne vďaka Saganovým mnohým víťazstvám v klubovom drese na MS či Tour de France sa z BORA-hansgrohe stal jeden z najlepších tímov v proficyklistike.