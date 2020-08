Stačila iba chvíľka nepozornosti a chlapček je v kóme, nešťastná žena varuje mamičky: Na toto si dávajte pozor!

Matka sa iba na chvíľu otočila a došlo k obrovskému nešťastiu.

Škótka Melissa Cairney (27) bola doma so svojím priateľom a deťmi. Bol to typický deň, keď sa venovala domácnosti. Mladá mamička prala a stačil len maličký okamih a život celej rodiny sa obrátil naruby.

Melissin desaťmesačný synček Pearce Shepherd využil maminu nepozornosť a vložil si do úst kúsok kapsule plnenej tekutým práškom na pranie. Chemikálie, ktoré sa chlapcovi dostali do tela, mu vážne popálili žalúdok a a spôsobili opuch na pľúcach, informuje britský denník Daily Mirror. "Jedna z kapslí musela spadnúť na zem, Pearce odhryzol kúsok z jej kraja, muselo sa to stať veľmi rýchlo," popísala osudnú chvíľu nešťastná žena. Melisse matka poradila, aby so synom išla pre istotu na pohotovosť.

Chlapček už v aute na ceste do nemocnice začal zvracať, bol malátny a preháňalo ho. "Celý čas som na neho v aute kričala, aby som ho udržala pri vedomí. Cítila som obrovskú bezmocnosť," dodala Melissa. Po príchode do nemocnice bol chlapček v tak vážnom stave, že ho museli uviesť do kómy. Lekári nešťastným rodičom oznámili, že Pearce sa z toho môže dostať, no stále nevedia, ako dlho to bude trvať. Melissa chce preto varovať všetkých rodičov, aby si dávali na svoje deti veľký pozor. "Viem, že tieto produkty sú jedovaté, no ani by mi nenapadlo, že by práve moje dieťa mohlo skončiť v kóme," uzavrela.