Krajiny pomáhajú Libanonu: Poliaci posielajú 50 hasičov, Rusi provizórnu nemocnicu

Viacero štátov ponúklo pomoc Libanonu po mohutných utorkových výbuchoch v bejrútskom prístave, pri ktorých zahynulo najmenej 100 ľudí a zranenia utrpelo ďalších vyše 4000 osôb.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Libanonský premiér Hasan Dijáb v stredu ráno v krátkom televíznom príhovore vyzval zahraničie na pomoc jeho krajine. Informovala o tom v stredu agentúra AP. Poľsko posiela do Libanonu približne 50 hasičov spoločne so štyrmi záchranárskymi psami a záchranným chemickým modulom. Grécke vojenské dopravné lietadlo privezie do Libanonu záchranný a pátrací tím so špeciálnym vybavením a pátracieho psa. Pomoc pre Libanon avizoval aj Cyprus.

Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie pošle do Libanonu v piatich lietadlách záchranárov, zdravotnícky personál, provizórnu nemocnicu a laboratórium s vybavením na testovanie ľudí na prítomnosť ochorenia COVID-19. Z Francúzska majú priletieť do Libanonu dve lietadlá s desiatkami záchranárov, mobilnou záchrannou jednotkou a 15 tonami zdravotníckeho materiálu. Podľa kancelárie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona by tak Francúzi mohli poskytnúť zdravotnú starostlivosť pre približne 500 ľudí. Francúzski vojaci, ktorí sa v Libanone nachádzajú v rámci mierovej misie NATO a OSN, pomáhajú na mieste už od utorka.

Jordánsko v Libanone zriadi poľnú nemocnicu, Egypt tak už urobil. Český minister vnútra Jan Hamáček v stredu uviedol, že Libanon prijal ponuku, aby Česko vyslalo do Bejrútu tím 37 záchranárov a tiež pátracích psov. Dánsko informovalo, že je pripravené poskytnúť Libanonu humanitárnu pomoc.