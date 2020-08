Pätnásť minút hrôzy! Kanadský hokejista skončil po páde v nemocnici

Pätnásť minút hrôzy! Kanadský hokejista, obranca Toronta Jake Muzzin (31), poriadne vystrašil všetkých v stretnutí predkola play off NHL proti Columbusu.

Skúsený bek sa v tretej tretine dostal do kontaktu s Pierrom-Lucom Duboisom, ktorý do neho zozadu vrazil. Stratil rovnováhu a nohami narazil do Bjorkstranda.

Vzápätí skončil na ľade, no po páde sa pokúsil vstať. Zdalo sa, že bude v poriadku. Muzzin ale zostal ležať na ľadovej ploche v opatere lekárov dlhých 15 minút. Napokon ho na nosidlách odniesli z ľadu a putoval na vyšetrenie do nemocnice.

"Nebolo príjemné toto vidieť, keď si ľahol a nemohol sa hýbať," opísal situáciu brankár Frederok Andersen. Podľa serveru ESPN môže Kanaďan hýbať všetkými končatinami, kedy a či ešte vôbec v tehto sezóne bude Torontu k dispozícii, je nateraz otázne.