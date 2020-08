V Premier League v novej sezóne dvaja slovenskí brankári: K Dúbravkovi aj Rodák

Slovenský futbal budú v novej sezóne anglickej Premier League zastupovať dvaja brankári.

FC Fulham s Marekom Rodákom postúpil medzi elitu, keď vo finále play off druhej najvyššej anglickej súťaže vo Wembley zdolal FC Brentford 2:1 po predĺžení vďaka dvom gólom obrancu Joea Bryana. Dres Newcastlu United už dve sezóny úspešne oblieka Martin Dúbravka - brankárska jednotka slovenskej reprezentácie.

Fulham skončil v tabuľke Championship na štvrtej priečke a v semifinále vyradil Cardiff City, Brentford obsadil tretie miesto a v play off sa prebojoval cez Swansea City. Po bezgólovom riadnom hracom čase sa skóre otvorilo v 105. minúte, keď Bryan z priameho kopu z vyše tridsiatich metrov "nachytal" Rodákovho náprotivka Davida Rayu stojaceho na päťke. Bryan pridal v 117. minúte svoj druhý gól v zápase a tento zásah sa ukázal ako rozhodujúci, keďže v nadstavenom čase prekonal Rodáka hlavičkou po štandardnej situácii Henrik Dalsgaard. Slovenský brankár prišiel o čisté konto a vzápätí videl žltú kartu, ale jeho tím si už postupový výsledok nenechal vziať a vrátil sa medzi elitu hneď po roku.

Tréner Fulhamu Scott Parker po postupe ocenil najmä zomknutosť mužstva a túžbu klubu z Craven Cottage dostať sa čo najrýchlejšie medzi anglickú elitu. "Dosiahli sme dnes veľký úspech, ale stále vidím priestor na zlepšovanie. A na to som pyšný. Som šťastný, lebo je tu skupina dobrých hráčov, ktorí na tom boli len pred rokom psychologicky veľmi zle. Chýbali im víťazné zmýšľanie a mentalita. Viedol som tento tím každý deň tak, aby sa to zmenilo. A keď som v tomto zápase stál pri čiare a videl, ako hráči plnia to, čo som im vštepoval uplynulých 12 mesiacov, napĺňa ma to hrdosťou," citovala agentúra AFP Parkera, ktorý dosiahol obrovský úspech hneď v nováčikovskej trénerskej sezóne.

Fulhamu postup do klubovej kasy prinesie okolo 135 miliónov libier a medzi nováčikmi sa pripojil k Leedsu United a West Bromwichu Albion.

Brentford vedený koučom Thomasom Frankom mal šancu dostať sa medzi elitu po dlhých 73 rokoch a zahrať si najvyššiu anglickú súťaž prvýkrát od roku 1947. V lige Fulham v tejto sezóne dvakrát zdolal, ale po zlom závere skončil až tretí o skóre práve pred Fulhamom.

"Samozrejme, je to veľmi ťažké, keď vo finále po vyrovnanom priebehu prehráte takýmto spôsobom. Gratulujem Fulhamu, trénerovi Parkerovi aj jeho realizačnému tímu. Na mojich hráčov som ale veľmi hrdý. Z klubu zo stredu tabuľky sme sa vypracovali na tretie miesto. A od postupu do Premier League nás naozaj delil iba maličký kúsok. Aj toto je pre nás obrovský úspech," povedal Frank pre BBC.