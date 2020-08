Prvý postupujúci do 1. kola play off je známy: Carolinu potiahol Fín Aho

Hokejisti Caroliny Hurricanes postúpili do 1. kola play off zámorskej NHL.

V treťom zápase predkola Východnej konferencie zvíťazili v Toronte nad New Yorkom Rangers 4:1 a v celej sérii triumfovali 3:0. Fínsky útočník Sebastian Aho si pripísal na konto dva góly a asistenciu.

Hráči New Yorku Islanders sú krok od postupu do 1. kola. V utorkovom druhom zápase predkola Východnej konferencie zdolali Floridu Panthers 4:2 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:0. Islanders prehrávali 0:1 i 1:2, no v rozmedzí 34. a 37. minúty otočili stav vďaka Ryanovi Pulockovi a Jordanovi Eberlemu, ktorý v 51. minúte stanovil aj konečný výsledok.

V treťom dueli predkola Západnej konferencie zvíťazilo Calgary v Edmontone nad Winnipegom 6:2 a v sérii vedie 2:1. Nashville si v druhom zápase poradil s Arizonou 4:2 a vyrovnal stav série na 1:1.

NHL - 3. zápasy predkola play off

Východná konferencia (Toronto)

New York Rangers - Carolina 1:4

/konečný stav série: 0:3, Carolina postúpila do 1. kola/

/stav série: 1:2/

2. zápasy predkola play off:

Východná konferencia (Toronto)

New York Islanders - Florida 4:2

/stav série: 2:0/

Západná konferencia (Edmonton)

Nashville - Arizona 4:2

/stav série: 1:1/

Vancouver - Minnesota 4:3/stav série: 1:1/