Trump hovorí o výbuchoch v Bejrúte ako o útoku: Okamžitá reakcia rezortu obrany

Traja predstavitelia amerického ministerstva obrany nemajú informácie, ktoré by nasvedčovali, že mohutné výbuchy v libanonskom hlavnom meste Bejrút boli dôsledkom útoku.

Takto však o tragédii v Bejrúte hovoril prezident USA Donald Trump počas brífingu v Bielom dome. Úradníci, ktorí odmietli byť identifikovaní, však pre televíziu CNN uviedli, že "nevedia, o čom prezident hovoril". Jeden zo zdrojov zdôraznil, že keby existovali náznaky, že šlo o útok, malo by to za následok automatické zvýšenie ochrany amerických vojakov a majetku USA v regióne.

"Keď už pre nič iné, tak v obave z odvetných útokov," spresnil zdroj. "Nič z toho sa zatiaľ nedeje," dodal. Trump v noci na stredu na brífingu v Bielom dome vyhlásil, že utorkové mohutné výbuchy v Bejrúte "vyzerali ako hrozný útok".

Následne vysvetlil, že sa stretol s americkými generálmi, podľa ktorých výbuchy v bejrútskom prístave spôsobilo niečo ako bomba. "Zdá sa, že podľa nich - a oni to vedia lepšie ako ja - to bol útok," uviedol Trump. "Bolo to dáka bomba," vyhlásil.

Na úvod svojej tlačovej konferencie venovanej epidémii vyvolanej koronavírusom Trump vyjadril Libanonu sústrasť v mene Spojených štátov a zopakoval, že jeho krajina "je pripravená" pomôcť. Pokiaľ ide o príčinu výbuchov, z Libanonu zatiaľ prichádzajú protichodné správy: najprv sa explózie pripisovali požiaru v sklade s pyrotechnikou, neskôr sa objavila verzia, že výbuchy spôsobili zhabané "vysoko výbušné materiály". Televízia CNN však informovala, že libanonskí predstavitelia neoznačujú výbuchy za útok.

Očití svedkovia uvádzajú, že najmä druhá explózia bola veľmi silná a nad miestom výbuchu sa vytvoril oblak v tvare hríba. "Bolo to ako atómová bomba," uviedol podľa agentúry AFP nemenovaný obyvateľ Bejrútu, ktorý to sledoval z balkóna svojho bytu. Dodal, že tlaková vlna ho potom hodila do vnútra bytu. Výbuchy si vyžiadali najmenej 78 obetí na životoch a okolo 4000 zranených.