Chlapík udivuje svojím výzorom, najväčší šok ešte len príde: Odpadnete, aký je jeho skutočný vek

Tento chlap skutočne nestarne! Influencerovi, osobnému trénerovi a spisovateľovi Edsonovi Brandonovi z Holandska osud nadelil dobrú genetiku a mladistvý vzhľad. Ako informuje portál UniLad, ľudia mu väčšinou tipujú 20-30 rokov.

Ako to docielil? Nikdy nepodstúpil plastickú operáciu. Tvrdí, že za svoj vzhľad vďačí správnej výžive a kvalitnej starostlivosti o pleť. Podľa jeho slov má teraz viac energie než kedykoľvek predtým.

53-ročný Brandon považuje svoje telo za svoj chrám. Vyhýba sa cukru, vyprážaným jedlám, drogám a cigaretám. Pije iba minerálnu vodu - každý deň vypije dva litre.

"Popravde, cítim sa lepšie než kedykoľvek predtým. Ľudia sú šokovaní, keď im poviem, že mám 53 rokov. Myslia si, že mám 25," hovorí Edson. "Je skvelé vidieť, ako sú ľudia ohromení mojím mladistvým vzhľadom a ako ich môžem inšpirovať zmeniť ich životný štýl, pokiaľ chcú. Všetko jem s mierou. Vyhýbam sa konzumácii cukru, polotovarov, sladkostí a vyprážaných produktov. Nikdy nepijem sladené nápoje, pretože je to nezdravé. V neposlednom rade som nikdy vo svojom živote nefajčil ani neužíval drogy," tvrdí.

Každý deň posiluje, no taktiež verí, že dôležitým je aj pozitívne myslenie. To podľa neho vysiela tú správnu energiu do tela aj duše. Raňajkuje väčšinou smoothie z čerstvého ovocia, mandľové mlieko s cereáliami a domáce vegánske palacinky. Na obed si dá grilovanú bielu rybu alebo kuracie mäso so zeleninou a hnedou ryžou. Lososa s rybami, hubami a hnedou ryžou alebo sladkými zemiakmi je na večeru.

Svoj zdravý životný štýl propaguje aj na Instagrame a dokonca o ňom napísal aj knihu - Mladý po štyridsiatke. "Rád inšpirujem ľudí a hovorím im, že môžu dosiahnuť všetko, ak to skutočne chcú. Som toho dôkazom - je možné vyzerať a cítiť sa mlado aj napriek starnutiu," hovorí.

"Prvým krokom je prijať sa a milovať sa. Si dobrý taký, aký si. Potom sa začni denne starať o svoju pleť, cvičiť, zdravo sa stravovať a piť, myslieť pozitívne a na to, čo v živote máš," dodáva.