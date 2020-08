Trump vyjadril svoj názor na výbuchy v Bejrúte: Explodovala tam bomba?

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že utorkové mohutné výbuchy v Bejrúte "vyzerali ako hrozný útok". Informovala o tom agentúra AFP.

Trump vysvetlil, že sa stretol s americkými generálmi, podľa ktorých výbuchy v bejrútskom prístave spôsobilo niečo ako bomba. "Zdá sa, že podľa nich - a oni to vedia lepšie ako ja - to bol útok," uviedol Trump. "Bolo to dáka bomba," vyhlásil.

Na úvod svojej tlačovej konferencie venovanej epidémii vyvolanej koronavírusom Trump vyjadril Libanonu sústrasť v mene Spojených štátov a zopakoval, že jeho krajina "je pripravená" pomôcť.

Libanonský premiér Hasan Dijáb v noci na stredu informoval, že v prístavnom sklade v Bejrúte, kde v utorok podvečer došlo k dvom mohutným výbuchom, sa nachádzalo asi 2750 ton dusičnanu amónneho. Dijáb podľa svojho hovorcu označil za neprijateľné, že "2750 ton dusičnanu amónneho bolo v sklade šesť rokov bez toho, aby boli prijaté preventívne opatrenia".

Dva výbuchy v bejrútskom prístave, ktoré nasledovali v utorok po 18.10 h miestneho času krátko po sebe, si vyžiadali najmenej 73 obetí na životoch a vyše 3700 zranených, informovala agentúra AFP.