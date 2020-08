Dieťatko jej zachránilo život: Bežná tehotenská prehliadka odhalila smrteľné nebezpečenstvo

Mamička hovorí, že jej bábätko zachránilo život po tom, ako ultrazvuk odhalil nádor vo veľkosti grepu na jej obličke.

Rachel Bailey (28) o nádore absolútne netušila, až kým nešla na prehliadku v 21. týždni tehotenstva, informuje portál Birminghammail. Jej bábätko síce bolo zdravé, no ultrazvuk odhalil 6-centimetrový nádor na jej obličke, ktorý by lekári inak možno nestihli objaviť včas.

Len pár týždňov po pôrode dcérky Phoenix, vážiacej 1920 gramov, podstúpila operáciu,Domov sa vrátila 25 hodín po prijatí do nemocnice a opäť sa mohla venovať svojej dcérke.

"Mala som veľké šťastie, že som bola tehotná, lebo inak by som o nádore nevedela," hovorí Londýnčanka Rachel. "Vždy som túžila po rodine, no dlho som otáľala s otehotnením. Phoenix je skutočne požehnaním. Bez nej, pôrodných asistentiek, Bena a tímu urológov by bol tento zážitok oveľa stresujúcejší. S nimi po mojom boku som nemala pocit, že som na to sama," priznala.

"Rachelina situácia sa vyskytuje zriedkavo," povedal chirurg Ben Challacombe. "Viedol som viac než 1000 operácií obličiek vedených robotom, a iba raz som zažil niečo podobné. Ak by Rachel nebola tehotná, jej nádor by mohol byť objavený až neskôr a všetko mohlo dopadnúť inak. Je možné, že dieťa jej zachránilo život," dodal.

Rachel bola v 21. týždni tehotenstva, keď začala krvácať a išla do nemocnice na prehliadku. To sa odohralo v januári tohto roku. Magnetická rezonancia a ďalšie vyšetrenia odhalili, že nádor je zhubný, ale zachytili ho v skorom štádiu. Lekári navrhli počkať, kým nebudú môcť umelo vyvolať pôrod, a až potom pokračovať operáciou na odstránenie nádoru.

Plány im narušil koronavírus. Kvôli opatreniam nemohli lekári ani predčasne vyvolať pôrod, ani operovať Rachel.

V 38. týždni tehotenstva pôrodné sestry zistili, že Phoenix má menšie rozmery, než by mala mať, a opäť sa rozhodli umelo vyvolať pôrod. Keď sa už ale chystali svoje slová uskutočniť, zistili, že Phoenix sa sama od seba vypýtala na svet. Na svet prišla prirodzene.

Rachel priznáva, že sa snažila hlavne nevystresovať svoje dieťatko. "Venovala som sa hypnopôrodu a tehotenskej jóge, čiže som vedela, aké to je dôležité ostať v pokoji. Podporovala som moje bábätko, aby sa vypýtalo na svet, a rozprávala som sa s ním celý čas," vysvetlila.

Pán Challacombre sa postaral o to, aby Rachel mohla podstúpiť operáciu tak skoro, ako sa len dalo. Dva týždne musela stráviť v izolácii. Keď išla na operáciu, nádor mal už o tri centimetre viac než keď ho prvýkrát zbadali. Odstránil ho robot da Vinci Xi cez otvor vo veľkosti kľúčovej dierky.

"Po pôrode som si začala robiť starosti ohľadom operácie. Musela som opustiť Phoenix, chcela som ju kojiť, ale nemohla ísť do nemocnice so mnou," hovorí. "Bola to veľmi komplikovaná operácia , pretože nádor narástol za tú dobu oveľa viac, ako sme čakali," hovorí chirurg. Odstránil veľkú časť obličky, no neodstránil ju celú, pretože vedel, že Rachel by to spôsobilo väčšie bolesti, väčšiu jazvu a dlhšie by sa liečila.

"Vedeli sme, že chce byť so svojím bábätkom, tak sme urobili všetko pre to, aby šla domov čo najskôr," hovorí a dodáva, že Rachel aj Phoenix sa majú dobre. Najbližšie mesiace a roky budú na mamičku dozerať doktori, aby sa uistili, že skutočne odstránili všetok nádor a nemusí podstúpiť chemoterapiu alebo rádioterapiu.