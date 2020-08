Modelka si vychutnávala dovolenku v Turecku, potom sa to stalo: Hrozivý zážitok, na ktorý nezabudne

Krásnu ukrajinskú modelku mali zbiť strážnici na pláži v Turecku a následne ju nechať tak s tvárou celou od krvi.

Daria Kyryliuk (24) tvrdí, že k incidentu došlo v piatok na verejnej pláži v meste Cesme. O prípade informuje The Sun.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Modelka, žijúca v USA, sa rozhodla nemlčať o svojom strašnom zážitku. "Nechcem byť ticho a poviem vám, čo sa stalo mne, môjmu priateľovi a našim kamarátom. Napadli nás strážnici na pláži Momo. Štyri dievčatá zasiahli do tváre (vrátane mňa) a chlapcom ťažko ublížili. Policajtom sme všetko dopodrobna rozpovedali. Nemali by sme sa tváriť, že sa to nestalo," píše.

Zatiaľ sa neobjavili žiadne fotografie ďalších obetí, guvernér dočasne zavrel miestny bar. Urobil tak pravdepodobne preto, lebo sa v ňom porušovali pravidlá týkajúce sa dodržiavania vzdialenosti osôb.

Miestna polícia sa pustila do vyšetrovania prípadu. Vypočuli osoby, ktoré tam boli s Dariou, ako aj troch strážnikov danej oblasti. "Odsudzujem hrozný útok, ktorý sa odohral v piatok večer v Cesme," uviedol vo vyhlásení turecký minister cestovného ruchu Mehmet Nuri Ersoy. Dodal, že k takýmto útokom by nemalo dochádzať v turistických oblastiach, a už vôbec nie voči ženám.

Pláž Momo spochybnila modelkinu verziu príbehu. Tvrdí, že strážnici museli zasiahnuť proti dvom skupinkám na parkovisku. Daria sa mala podľa ich slov správať agresívne a v skutočnosti ju mal napadnúť jej priateľ. "Tento problém nijako nesúvisí s plážou Momo, ako uviedla Daria Kyryliuk," tvrdia. Násilne sa podľa nich mali správať iba oni dvaja a strážnici s tým nemajú nič dočinenia. Zverejnili k tomu aj zábery z priemyselnej kamery. Tie ukazujú ženu, ako sa zrútila na zem pred budovou. Jeden muž sa k nej naklonil a rozprával sa s ňou, druhý postával opodiaľ.

"To, čo hovoria, je šialené. Najprv zbili mňa a potom môjho priateľa a tvrdia, že to on ma udrel," bráni sa modelka. "Je neuveriteľné, kam až je pláž Momo ochotná zájsť." Taktiež vyslovila meno muža, ktorý ju mal zbiť, a požadovala, aby reštaurácia ukázala celý záznam z kamery ukazujúci útok. Zverejnený záber ukazuje podľa nej niečo úplne iné, ako tvrdia strážnici. "Môj priateľ sa mi snažil pomôcť, keď som mala panický záchvat," vysvetľuje.

"Oni sú na vine," povedala. "Milujem Turecko a je to krásna krajina, ale je smutné, že takéto niečo sa tu deje v 21. storočí."