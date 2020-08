Bejrútom otriasli mohutné výbuchy, hlásia mŕtvych a stovky zranených: Videá, z ktorých naskakuje husia koža

Najmenej desať mŕtvych si vyžiadali dva mohutné výbuchy, ktoré otriasli v utorok libanonskou metropolou Bejrút, informovala televízia Sky News s odvolaním sa na tamojšie úrady.

Podľa ministra zdravotníctva, ktorého citovala televízia al-Džazíra, utrpeli zranenia stovky ľudí.Príčina výbuchov v bejrútskom prístave nebola bezprostredne známa. Agentúra TASS uviedla, že podľa televízie al-Hadas mohlo ísť o raketový útok a že podľa televízie al-Majádín došlo k výbuchu v sklade s petardami v blízkosti prístavu.

Video od známeho z Libanonu poslal Novému Času čitateľ:

Tlaková vlna rozbila sklá na oknách budov a nad mestom sa vzniesol veľký oblak dymu. K výbuchom došlo v rušnej štvrti Hamrá. Libanonské médiá zverejnili snímky ľudí uväznených v troskách, niektorých zakrvavených.

This explosion happened in Beirut,the capital of Lebanoní ½í¸® pic.twitter.com/ey8zSdAaIe — Sameer ➐ (@CurryKhn99) August 4, 2020 "Videl som ohňový kotúč a dym nad Bejrútom. Ľudia kričali a utekali, krvácali. Z domov to utrhlo balkóny, vo výškových budovách rozbili okná a sklo spadlo na ulicu," citovala svedka agentúra Reuters. Podľa ďalšieho svedka sú vybité okná v celom bejrútskom centre a je vidieť zranených ľudí. "Úplný chaos," povedal tento svedok.

Korešpondent AFP z miesta výbuchov uviedol, že každý obchod v tejto obchodnej štvrti zostal poškodený, taktiež mnoho áut je zničených. Na ulici bolo podľa neho mnoho zranených vrátane detí, mnohí sa ponáhľali do blízkej nemocnice.

Výbuchy prišli v čase, keď Libanon čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorá takmer polovicu obyvateľstva zanechala v chudobe.

AFP taktiež poznamenala, že osobitný tribunál pre Libanon v holandskom Haagu vynesie v piatok dlho očakávaný verdikt v kauze vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího a ďalších 21 ľudí, ktorí zahynuli 14. februára 2005 pri bombovom útoku v Bejrúte. Súd s páchateľmi, štyrmi údajnými členmi libanonského šiitského hnutia Hizballáh, sa koná v ich neprítomnosti.