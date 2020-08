Peter Velits o Saganovi: Tourminátor potrebuje viac času

Prebiehajúci reštart cyklistickej sezóny sa bývalému pretekárovi a ostrieľanému komentátorovi Petrovi Velitsovi (35) hodnotí len veľmi ťažko.

Podľa neho zatiaľ fanúšikovia nemali možnosť vidieť dostatočne veľkú vzorku na to, aby si utvorili relevantný obraz. Už dnes sa Peter Sagan (30) postaví na štart druhého podujatia po koronakríze Miláno - Turín.

Velits si myslí, že Tourminátor môže patriť medzi favoritov, no zrejme potrebuje ešte nejaký čas na rozjazdenie. „Peťo má za sebou prvé preteky po veľmi dlhej prestávke. Bola to cez víkend taká lotéria, ako to celé vlastne dopadne. Je ťažké teraz teoretizovať, prečo nebol na Strade Bianche viac vpredu a prečo vlastne odstúpil. Fanúšikovia musia pochopiť, že nie je vôbec jednoduché pre športovca v strede roka iba trénovať a potom sa vrátiť do vrcholovej cyklistiky. Je možné, že Peter, ale aj iní jazdci budú potrebovať ďalších pár pretekov na rozjazdenie,“ povedal pre Nový Čas bývalý majster sveta v časovke Velits a jedným dychom dodal:

„Istý čas to vyzeralo tak, že už tento rok žiadne preteky nebudú. Nakoniec sa však prišlo aspoň s nejakým plánom, ktorý je síce poriadne nahustený, ale je tam badateľná snaha sezónu zachrániť. Bude to veľmi špeciálny rok. Pretekári to budú mať ťažké.“ Predpovedať, ako dopadnú dnešné preteky Miláno - Turín i sobotňajšia klasika Miláno - San Remo si nedovolí.

„Za normálnych okolností by sme mohli v pohode tvrdiť, že bude na obidvoch podujatiach patriť k favoritom, no tento rok je naozaj špecifický. Ťažko sa mi to predpovedá. Sám Peťo musí vedieť, či má za sebou kvalitnú prípravu, alebo má ešte nejaké deficity, na ktorých chce popracovať. Sám som určite zvedavý na to, ako to vlastne dopadne,“ uzavrel Velits.