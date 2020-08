Hokejista Marián Studenič: Je to peklo, ale pre NHL to vydržím!

Nevzdáva sa! Slovenský hokejista Marián Studenič (21) má za sebou dva ťažké roky v zámorí. V klube NHL New Jersey Devils zatiaľ príležitosť nedostal, a tak bojoval o šancu na výslní výlučne na scéne nižšej AHL.

O tom, aké náročné je sa v záložnom mužstve presadiť, o tréningoch so Slovanom či o budúcnosti, porozprával šikovný útočník pre Nový Čas.

? Uplynulá sezóna vám nevyšla podľa predstáv. Po vydarených majstrovstvách sveta ste sa v Binghamtone zasekli. Asi ste aj v kútiku duše privítali, keď ročník predčasne ukončil hroziaci koronavírus.

- Veru hej. Nebudem klamať, keď poviem, že to bolo náramne náročné. Nedostával som toľko príležitostí, ako by som chcel. A aj keď sa mi darilo, prišla nečakaná a prekvapujúca stopka.

? Aj keď vám to herne išlo, vaša minutáž klesala...

- Bolo to dosť zvláštne. Nehrával som na poste, kde sa cítim najlepšie a môžem rozvinúť svoje danosti. V Amerike vám nikto nič nevysvetlí a v jednej chvíli ste mimo. Ťažko môžete uspieť, ak necítite dôveru a nehráte presilovky. Za pár minút na ľade toho veľa nevymyslíte!

? Z dvoch rokov v AHL si teda odnášate skôr sklamanie?

- Je to tak. Niekedy je to peklo. Priznám sa, že občas je to nad moje sily to tam zvládnuť. Je to večný boj. Keďže je však NHL mojím veľkým snom, vydržím to. Kým tam budem mať kontrakt, vždy tam nechám všetko, čo vo mne je.

? Dalo vám pôsobenie na farme New Jersey okrem frustrácie aj niečo do života?

- Určite áno. V ťaživom období človek dosť premýšľa aj sám nad sebou. Podobne som bol na tom aj ja. Po každom páde sa treba pozviechať a ísť ďalej. Nie nadarmo sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré.

? Ako ste prežili obdobie poznačené smrteľnou nákazou?

- Túto pauzu som si naozaj užil! Za posledné dva roky som mal asi dokopy len štyri týždne bez tréningov. Teraz som sa okrem milovaného hokejbalu mesiace v podstate ani nepohol.

? Zapojili ste sa do tréningu so Slovanom. Dokedy v ňom plánujete zotrvať?

- Skladá sa tu dobré mužstvo a vyzerá to celkom fajn. Dohodli sme sa, že sa budem so Slovanom pripravovať dovtedy, kým sa mi nevyjasní budúcnosť. Nechcel by som predbiehať.

? Aké je to byť po rokoch znovu doma? Nie je ani malá šanca, že by vás fanúšikovia videli v belasom drese?

- Je to fantastické. Jasné, že by som si za Slovan rád zahral aj naostro, nielen v príprave, no naozaj netuším, čo bude o týždeň, dva.

? Ako je to s vaším ďalším pokračovaním za oceánom?

- Komunikáciu s New Jersey rieši výhradne môj agent. Je to zložité, najmä čo sa týka zmluvy aj poistky. Počul som, že v polovici novembra by sa mal začať kemp, tak uvidíme, čo bude.