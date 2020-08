Miroslav sedel opitý v kokpite lietadla, odsúdili ho na 8 mesiacov basy: Po alkoholickom pekle návrat do oblakov!

Urobil chybu, prijal trest, poučil sa a znova lieta! Pilot Miroslav Gronych (40) začal lietať v 14 rokoch v aeroklube v Nových Zámkoch na klzákoch a vznášanie sa v oblakoch ho oslovilo natoľko, že si spravil licenciu na dopravné lietadlá.

Stal sa kapitánom a práca ho zaviala až do Kanady. Tam mu však jeden večer úplne zmenil život. Opitý nasadol do lietadla, nafúkal a šiel do väzenia. Svet za mrežami ho zmenil. Teraz opäť lieta, športuje a alkohol z celého srdca nenávidí!

Lietať začal ako tínedžer. „Pokračoval som v Žiline na katedre leteckej dopravy, kde som dokončil výcvik,“ odhalil Gronych začiatky kariéry s tým, že si na vzdelanie privyrábal na brigádach a pomáhala mu aj mama. Vzala si úver a Miro ho 8 rokov splácal. „Po tom, čo som skončil výcvik, dostal som ponuku na druhého pilota. Prvý let bol do Londýna. Bolo to narýchlo. Utekal som si kúpiť ponožky k uniforme a šiel som rovno do kabíny,“ prezradil. Dlho lietal v Európe, no keď skrachovali aerolínie, pre ktoré pracoval, prišla ponuka od Travel Service. Po pár mesiacoch zamieril do Kanady, kde mal aj päťhodinové lety do Karibiku.

Osudný let

Po prvom turnuse za Atlantikom v roku 2011 spoznal aj svoju budúcu manželku Lenku (34), ktorá pracovala ako letuška. „Zoznámili sme sa, keď sme sedeli vzadu pri presune a hrali Meno, mesto, zviera, vec,“ opísal začiatky vzťahu, z ktorého sa narodili dve deti. Rodinnú idylku po čase narušila kauza s alkoholom. Po náročných letoch sa posádka zvykla uvoľniť v baroch, čo vyústilo do kauzy, ktorú v Kanade a vo svete prepierali azda všetky médiá.