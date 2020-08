Miro († 22) si šiel zabehať a zmizol: Pátranie s najsmutnejším koncom

Od pondelka prebiehala v Kremnici a okolí rozsiahla pátracia akcia po Miroslavovi Szabovi († 22). Mladík z Kremnice v pondelok dopoludnia odišiel z domu a odvtedy ho nebolo.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Psy, policajti, profesionálni i dobrovoľní horskí záchranári a vo vzduchu vrtuľník. To všetko sa zapojilo v utorok do pátrania po Miroslavovi (22) z Kremnice. Mladík si išiel v pondelok dopoludnia zabehať a odvtedy bol nezvestný. „Miro chodil do fitka, neskôr začal aj behávať. Našiel si cez internet trénera z Čiech, ktorý mu posielal plány, ako má behávať. Neviem, čo sa mohlo stať. Vraj ešte o polnoci zachytili signál jeho mobilu,“ povedal známy nezvestného muža.

„V pondelok v dopoludňajších hodinách odišiel z domu na prechádzku do prírody, smerom na Nevolné a odvtedy sa nevrátil. Je vysoký 180 cm, štíhlej postavy, má krátke hnedé vlasy s dlhšou ofinou," informovala polícia. Oblečené mal vojenské maskáčové nohavice, bližšie nezistené tričko a čierne bežecké tenisky. V utorok večer prišla smutná správa, Miroslava našli mŕtveho.

,,Počas pátracej akcie, ktorá prebiehala v okolí Kremnice, bol v utorok podvečer hľadaný muž vypátraný, ale žiaľ nejavil už známky života. K príčinám jeho smrti, ako ani ďalším okolnostiam nebudeme kvôli citlivosti prípadu a prebiehajúcim procesným úkonom poskytovať viac informácií," vyjadrili sa banskobystrickí policajti na sociálnej sieti.