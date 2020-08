Česká hviezda z NBA sa pustila do Jágra: Ako človek ma sklamal!

Tomáš Satoranský (28) je najlepšie platený český športovec. Basketbalista zo slávneho Chicaga Bulls sa najnovšie obul do českej legendy z inej zámorskej súťaže.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Na paškál" si vzal miláčika českého národa - Jaromíra Jágra (48). O dvadsať rokov staršiemu športovcovi poriadne naložil v relácii Ranní klub na rádiu Expres.

Kto z hviezd ma ako človek sklamal? Dúfam, že ma nebude veľa ľudí nenávidieť, ale poviem, ako to je: sklamal ma Jarda Jágr," začal svoje rozprávanie viacnásobný basketbalista roka Česka, cituje ho portál isport.cz. A pridal aj dôvod.



Všetci sme si ho idealizovali, že je pre nás ten najväčší makač. A potom ten človek spraví reklamu na elektrobicykle. Je to zlé, proste pre mňa skončil," podpichol legendárneho útočníka. "Dúfam, že to nepočúva a nebude mi písať," dodal s úsmevom.