Posledné stretnutie Gotta († 80) s najstaršou dcérou: Dominika je dotknutá, zatajili jej dôležitú vec!

Prešiel už rok, odkedy Dominika Gottová (46) naposledy videla milovaného otca, slávneho speváka Karla Gotta († 80).

Do vily na pražskej Bertramke v auguste 2019 prišla aj s fínskym manželom Timom Tolkkim, aby tam s nevlastnou sestrou Luciou zablahoželali otcovi k narodeninám. Na tomto stretnutí vzniklo viacero fotiek, na ktorých je spevák so staršími dcérami aj vdovou Ivanou. Hoci mal na tvári spokojný úsmev, už vtedy bojoval so zákernou leukémiou. Ako zistil Blesk, dcére Lucii o svojej nevyliečiteľnej diagnóze a o tom, že sa jeho dni krátia, povedal. Staršej Dominike, ktorá v tom čase bojovala so závislosťou na liekoch aj alkohole, však tento fakt zamlčal.

Blondína tvrdí, že vtedy pred rokom videla, že s jej slávnym otcom nie je všetko v poriadku. ,,On mi ale tvrdil, že mu nič nie je, že si len doliečuje zápal pľúc. Ako sa mi podarilo zistiť, Lucii vtedy o svojom vážnom ochorení s Ivanou povedal. Ale predo mnou to zatajil,“ povedala Dominika Blesku. O otcovej chorobe sa tak dozvedela až v septembri, pár týždňov pred jeho smrťou. Dominika je dotknutá. ,,Ivana mi to povedala ako poslednej. Tvrdila mi, že mi to s otcom povedať nechceli, aby som o tom nikde nehovorila. Ale ja by som to preboha nikde nepovedala,“ tvrdí najstaršia dcéra českého zlatého slávika.