Tajná svadba slávneho herca: Sean Penn si vzal o vyše 30 rokov mladšiu krásku

Herec Sean Penn si nedá pokoj. Má 59 rokov a za sebou dve nepodarené manželstvá. Napriek tomu stále verí, že manželstvo má zmysel.

Tentokrát stavil na ženu mladšiu o tridsaťjeden rokov. Jeho manželkou sa v sobotu 1. augusta stala Leila Georgeová (28), s ktorou radndil štyri roky.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Svet o tajnej svadbe informovala Seanova kamarátka Irena Medavoyová, manželka producenta Mika Medavoya. "Sme veľmi šťastní, že sa Leila Georgeová a Sean Penn vzali. Milujeme vás. Ďakujeme, že si pre Mika ako jeho syn, sme nadšením bez seba, že si našiel svoju spriaznenú dušu, pravú lásku, ktorá sa tiež snaží meniť k lepšiemu celý svet. Vy dvaja proste patríte k sebe. Boh vám žehnaj, aj vašim rodinám, ktoré sa dnes spojili," napísala Medavoyová.

Sean bol manželom Robin Wrightovej a speváčky Madonny. Pred rokmi bol zasnúbený s kolegyňou Charlize Theronovou, ale krátko pred plánovanou svadbou sa v zlom rozišli.

Penn nedávno o sebe veľmi sebakriticky vyhlásil, že je neznesiteľný človek. "Je to so mnou zložité? Áno, myslím, že je. Povedal by som, že som človek, ktorý má výbušné pocity a tiež sa tak vyjadruje," "priznal Sean v rozhovore pre rozhlasovú stanicu SiriusXM.