Čo bude s vetovaným zákonom o prokuratúre? Šeliga nechce čakať, Zemanová to vidí inak

Ak bude k dispozícii 79 koaličných poslancov, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolá schôdzu k vetovaným zákonom v priebehu ďalšieho týždňa. Pre TASR to uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová.

"Ak nebude potvrdená účasť stanoveného počtu poslancov, predseda zvolá schôdzu v pôvodne stanovenom termíne, a to 1. septembra," doplnila. Kollár podľa jej slov aktuálne rokuje s koaličnými partnermi o možnostiach zvolania schôdze.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová koaličným partnerom navrhla, aby sa parlament čo najskôr zaoberal vrátenými zákonmi, ktoré boli schválené v skrátenom legislatívnom konaní. O zákone o prokuratúre by podľa nej mohli poslanci rokovať až v septembri vzhľadom na to, že ešte treba dohodnúť úpravu zákona. Partneri sa ešte definitívne nedohodli. "Dávame to dokopy, vieme sa v pomerne silnej zostave zísť," odpovedala Zemanová na otázku TASR, či sa nájde dostatok poslancov na zvolanie schôdze.

Podpredseda parlamentu a jeden z predkladateľov novely zákona o prokuratúre Juraj Šeliga (Za ľudí) nevidí dôvod na to, aby sa s rokovaním o tejto úprave čakalo na september. Pre TASR uviedol, že považuje za kľúčové, aby sa nový generálny prokurátor vyberal čo najskôr. Jednou z možností podľa neho je, že sa zo zákona vypustia dôvody na odvolanie šéfa prokurátorov. K tejto časti mala výhrady aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš povedal, že so zvolaním schôdze na budúci týždeň nemajú poslanci hnutia problém. "Prezisťujeme stavy, koľko poslancov bude k dispozícii," dodal pre TASR.

Na prijatie zákona vráteného hlavou štátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 76 poslancov.

Prezidentka v piatok (31. 7.) oznámila, že vetuje novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Ak NR SR prelomí jej veto, hlava štátu sa chce obrátiť na Ústavný súd SR.

Nepodpísala ani dva zákony, ktoré boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vetovala tiež novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.