Herec Krampol prehovoril pár hodín po smrti manželky: Vstala od stola, spadla a...

Jiří Krampol (82) prežíva veľký smútok. Napriek bolesti sa rozhodol prehovoril len pár hodín po jej smrti.

Hana Krampolová († 59) zomrela v náručí svojho manžela. "Bolo jej zle. S námahou zjedla dva kúsky chudého mäsa. Zrazu sa zdvihla, že je jej zle a že musí na záchod. Cestou padla na zem. Rýchlo som ju zdvihol a skúšal jej dať umelé dýchanie. Nič nepomohlo, doktor mi potom povedal, že vykrvácala z toho vredu na pažeráku," povedal smutný český herec pre Blesk. Dodal, že vred jej už raz praskol, vtedy sa ju ešte lekárom podarilo zachrániť.

Manželia sa chystali v auguste na spoločnú dovolenku na Moravu. "Posledné roky bola stále v nemocniciach. Veľmi sa tešila, že zase vypadne niekam inam." Smrť Hanky ho veľmi zasiahla. "Je mi veľmi ľúto, že odišla, neviem, ako to sám teraz zvládnem," vylial si srdce.

Herec nenávidí pohreby, no kedže osud mu zasadil krutú ranu, musí jeden vystrojiť. "Mne sa páči, ako to robí v Amerike židovská obec. Ľudia sa stretnú, sadnú si do trávy, spomínajú na zosnulého a na hrob potom položia kamienky. S láskou na toho mŕtveho spomínajú. Je to oveľa lepšie ako tie naše východoeurópske rituály plné smútku a zúfalstva. Rozlúčime sa s ňou v srdci," povedal Krampol.