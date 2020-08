Meghan oslavuje 39. narodeniny: Gratulácie od kráľovskej rodiny jej úsmev na tvári nevyčaria

Meghan sa spolu s Harrym a ich synom Archiem vzdali svojich kráľovských titulov a odsťahovali sa do Spojených štátov. Britská kráľovská rodina jej napriek tomu nezabudla zablahoželať k jej narodeninám.

Meghan a jej manžel princ Harry majú za sebou náročné obdobie. Ich odchod z kráľovskej rodiny sa nezaobišiel bez mnohých klebiet, ktoré sú popísané aj v knihe Finding Freedom (v preklade Hľadanie slobody). Napísali ju Omid Scobie a Carolyn Durand, ktorí sa považujú za priateľov Harryho a Meghan. Aj napriek tomu, že oficiálne vychádza až 11. augusta, britské média dostali možnosť prečítať si ju v predstihu.

To, čo sa v nej píše, podľa viacerých zdrojov nesmierne znepokojuje členov britskej kráľovskej rodiny, aj rodinu Meghan. "Toto je najhorší možný čas na to, aby kvôli čomukoľvek lamentovali alebo sa sťažovali, pretože ľudia všade naokolo trpia kvôli pandémii koronavírusu. Milujem svoju dcéru, ale nepáči sa mi čím sa teraz stáva," povedal jej otec pre The Sun.

V knihe sa podľa magazínu The Cut uvádza, že medzi Kate a Meghan nikdy nebol otvorený konflikt, iba si jednoducho nemali čo povedať. Nepokoje vznikali skôr kvôli tým, čo pracujú pre kráľovskú rodinu. Podľa knihy mali voči Meghan určitú nedôveru, ktorú veľakrát aj otvorene prejavili.

Napriek súčasným kontroverziám vyvolaným práve plánovanou publikáciou knihy, kráľovská rodina na sociálnych sieťach zablahoželala Meghan k 39. narodeninám. "Vojvodkyni zo Sussexu želáme všetko najlepšie k jej narodeninám! Na fotke je kráľovná a vojvodkyňa počas ich spoločnej návštevy Chesteru v 2018."

Ku gratuláciám na Instagrame sa pripojila aj vojvodkyňa Kate a princ William. Napísali rovnako neosobnú a formálnu gratuláciu. "Vojvodkyni zo Sussexu prajeme všetko najlepšie k jej dnešným narodeninám!"

Kate sa najnovšie zapojila do osláv 150. výročia vzniku britského Červeného kríža. V otvorenom liste spomenula, že jej babka Valerie a prababka Olive boli obe súčasťou tejto organizácie a vyjadrila vďaku všetkým zdravotníkom za ich úsilie, ktoré ju dojalo najmä počas súčasnej koronakrízy.