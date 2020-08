Ronaldo chcel opäť zmeniť dres: Zajačie úmysly mu prekazila pandémia

Hoci má už 35 rokov, portugalský zázrak stále pomýšľa len na tie najvyššie miesta. S Juventusom už dosiahol takmer všetko.

Do zbierky mu s talianmi chýba už len Ušatá trofej. Na tú môže siahnúť ešte tento rok, Juventus však musí otočiť nepriaznivý výsledok z prvého zápasu s Lyonom, kde prehrali 1:0.



CR7 však zakukuje po ďalšom mužstve. V rámci anglicke, španielskej a talianskej ligy dosiahol to, čo chcel, hoci mu najlepšieho strelca Serie A tento rok vyfúkol Ciro Immobile. Posunúť sa chcel do francúzskeho PSG. Práve na Parížanoch ho láka spolupráca s Kylianom Mbappem a Neymarom.



Prestup mala prekaziť pandémia koronavírusu. Ronaldo tak zotrvá v "starej dáme" aj počas nasledujúcej sezóne.