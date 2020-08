Pánikov gól nezabránil prehre Washingtonu: Tatárov Montreal podľahol Pittsburghu

Slovenský útočník Richard Pánik sa strelecky presadil v nočnom súboji v skupine o nasadenie vo Východnej konferencii zámorskej NHL, jeho gól z 38. minúty však nezabránil prehre hokejistov Washingtonu s Tampou Bay 2:3 po nájazdoch.

Dallas v zostave s obrancom Andrejom Sekerom viedol po druhej tretine v skupine o nasadenie v Západnej konferencii nad Vegas 3:1, v záverečnom dejstve však o náskok prišiel a prehral 3:5.



Pittsburgh si v Toronte v rámci bojov vo východnej vetve poradil s Montrealom 3:1 a vyrovnal stav série predkola rozšírenej play off na 1:1. Útočník Canadiens Tomáš Tatar ohrozil brankára Matta Murrayho dvoma strelami, no nebodoval.



Edmonton zvíťazil v predkole play off Západnej konferencie nad Chicagom 6:3 aj vďaka hetriku svojho kapitána Connora McDavida a vyrovnal stav série na 1:1.



NHL - 2. zápasy predkola play off:

Východná konferencia (Toronto)

Carolina - New York Rangers 4:1 /stav série: 2:0/



Pittsburgh – Montreal 3:1 /stav série: 1:1/Calgary - Winnipeg 2:3 /stav série: 1:1/Edmonton – Chicago 6:3 /stav série: 1:1/Tampa Bay - Washington 3:2 pp a sn /za hostí Pánik 1+0/Vegas – Dallas 5:3