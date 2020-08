Úspešný návrat súkromnej rakety z misie na ISS: Čo urobili americkí astronauti, sa nestalo 45 rokov

Nová éra! Vesmírna loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX úspešne pristála aj s dvomi astronautmi NASA na palube. Odteraz si bude americká vesmírna agentúra najímať na lety na obežnú dráhu súkromné spoločnosti. Je to pre ňu totiž lacnejšie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Crew Dragon vzlietol 30. mája a pripojil sa k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Ostal na nej dva mesiace, kým sa posádka Doug Hurley a Bob Behnken nevrátila v nedeľu večer nášho času. Pristáli do vôd Mexického zálivu južne od Pensacoly na Floride. Bolo to po 45 rokoch prvé pristátie amerických astronautov do mora. Naposledy takto dosadla posádka posledného modulu Apollo v roku 1975. Jeho misiou vtedy bolo v rámci ojedinelej spolupráce so Sovietskym zväzom spojenie sa so Sojuzom na obežnej dráhe.

Pre Crew Dragon je to ďalšie prvenstvo. Pri štarte to bolo 9 rokov, odkedy Američania poslali do vesmíru ľudí z územia USA. Posádku teraz bezpečne vyzdvihla loď, ktorá na nich čakala. V blízkosti sa však pohybovalo aj väčšie množstvo súkromných člnov so zvedavcami. To poriadne nahnevalo šéfa NASA Jima Bridenstina. Z modulu sa totiž krátko po pristátí odparovalo toxické raketové palivo a civilisti tým, že sa tam pohybovali napriek zákazu, veľmi riskovali.

Astronautov po pristátí čakalo blahoželanie od prezidenta Donalda Trumpa aj oslavný príhovor šéfa SpaceX Elona Muska. „Nie som veriaci, ale za toto som sa modlil,“ vyhlásil Musk.