Často im veria aj skúsení motoristi: 6 omylov o palive do vášho auta

Nielen medzi vodičmi sa už roky šíria rôzne mýty a nepravdy o benzíne a nafte. Často im veria aj skúsení motoristi a šíria ich ďalej. Odborníci z magazínu Auto Motor a Šport vysvetľujú, aká je pravda. Oplatí sa vždy tankovať prémiové palivo, či škodí nižšie oktánové číslo motoru vášho štvorkolesového miláčika?

VIAC ČÍTAJTE: Toto je 5 najčastejších porúch v nových autách. Kúpa nového nemusí nutne znamenať istotu spoľahlivosti

1. Benzín s nízkym oktánovým číslom škodí motoru

Oktánové číslo benzínu vyjadruje jeho odolnosť proti detonačnému spaľovaniu. Čím je teda vyššie, tým ťažšie sa benzín vznieti. To je žiadané, aby nedošlo k samovznieteniu paliva a „klopaniu“ motora, benzín musí počkať na riadený zážih.

Pri starších motoroch mohol benzín s príliš nízkym oktánovým číslom naozaj spôsobiť vyššiu mieru „klopania“ a tým zasadiť motoru pomerne rýchlo smrteľné rany. Moderný motor však neumrie hneď, keď dostane natankovaný benzín s príliš nízkym oktánovým číslom. Postarajú sa o to senzory a bleskurýchle elektronické prestavenie zapaľovania.

2. Vždy sa oplatí tankovať drahšie prémiové palivo

Pre bežného motoristu stačí, keď sa bude držať požiadaviek výrobcu na špecifikáciu paliva, pretože motor je výkonom aj spotrebou optimalizovaný na stanovené oktánové číslo. Takže ani výrobca motora neočakáva, že pohonná jednotka dostane niečo lepšie. Vyššie oktánové číslo pri väčšine áut prinesie nulový alebo len veľmi malý nárast výkonu.

Pokojne však môžete svojmu motoru dopriať namiesto 95 aspoň 98 „oktánov“. Ak potom dosahuje agregát lepší výkon a spotrebu, tak ho senzory rozpoznali a správne prestavili zapaľovanie. Výraznejšie rozdiely sa však prejavia len pri silnejších motoroch, veď päť percent zo 100 kW je len plus 5 kW, no pri 500 kW je to už nárast o 25 kW.

3. S palivom E10 šetríte peniaze

Nižšia cena na čerpacej stanici je v skutočnosti vyvažovaná vyššou spotrebou, pretože toto palivo obsahuje menej energie. Rôzne testy potvrdili pri E10 spotrebu vyššiu o 2 percentá. Zvýšenie spotreby spôsobuje primiešavanie bioetanolu, ktorý má o 32 percent menej energie ako bežný benzín. Navyše tiež zhoršuje odolnosť motora proti „klopaniu”. Zjednodušene sa tak dá povedať: čím viac bioetanlolu, tým viac paliva motor spotrebuje.

4. Trochu benzínu v zime pomôže nafte

Kedysi to bol skutočne osvedčený spôsob, ako v zime zabrániť tuhnutiu nafty. Pri moderných motoroch s vysokotlakovým priamym vstrekovaním je to však smrteľný hriech, pretože mnoho komponentov sa spolieha aj na mazací účinok nafty.

A tento sa vplyvom benzínu znižuje, čo poškodzuje palivový systém a vo finále aj celý motor. Aby v princípe na teplo nastavená nafta zvládla aj teploty pod nulou, pridávajú sa do nej v zimnom období priamo vo výrobe špeciálne aditíva.

5. Efektivita sa meria v litroch na 100 km

Nie, prísne vzaté iba spotreba gramov paliva na množstvo vyprodukovanej energie v kWh je meradlom efektivity. Na čerpacích staniciach sa však používajú objemové miery. Keby benzínový a naftový motor spotrebovali presne rovnaký počet litrov na 100 kilometrov, bol by benzínový motor efektívnejší, pretože na liter má diesel o 12 percent vyššiu hodnotu výhrevnosti.

6. Nafta je vznietivejšia

Nie, je to presne naopak. Zjednodušene povedané: uhľovodíkové väzby v nafte sú dlhšie a preto sa aj ťažšie delia. Vznietivosť vyjadruje prieťah vznietenia, teda časový rozdiel medzi vstrekom paliva a jeho zapálením. Pri veľmi vysokej vznietivosti je síce lepšia efektivita a hlučnosť, no zhoršujú sa emisie. Na rozdiel od benzínu si vznetový motor žiada palivo zvlášť motivované horieť.