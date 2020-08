Šebestová je po rozchode s futbalistom Ďuricom opäť zadaná: Prvé slová o novej láske!

Má pri sebe nového muža! Misska Magda Šebestová (37) je šťastne zadaná. Kráska sedem rokov randila s futbalistom Jánom Ďuricom (38), s ktorým má roztomilú dcérku Ninku (5). K svadbe ani po rokoch nedošlo a rozchod priznala Magda v decembri minulého roka.

Hoci sa okolo nej krútili muži, ona sa venovala výlučne dcére a do nového vzťahu sa nehrnula. Sem-tam sa však pochválila obrovskými kyticami kvetov od neznámeho muža. Teraz je však už pravda vonku. Sexica randí s Michalom Fresserom, ktorý je veľká ryba v biotechnologickej spoločnosti. Čo o svojom vzťahu prezradila Novému Času krásna Magda?!

Šebestová si momentálne užíva dovolenku u našich rakúskych susedov. Nie je tam však s kamarátkami, ale s novou láskou. Magdu prezradil záber, ktorý pridala na svojom profile na sociálnej sieti. V odraze okna terasy totiž vidieť muža, ktorý jej robí garde. Ide o Michala Fressera, ktorý nie je celkom neznámy. Michal je totiž generálny riaditeľ biotechnologickej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na boj s Alzheimerovou chorobou. Okrem toho však firma v apríli oznámila, že vyvinula vakcínu proti koronavírusu COVID-19.

Magda svoj vzťah už nejaký ten piatok tajila, ako sa len dalo. Prvé náznaky prišli už v máji, keď sexica ukázala na svojom profile krásnu kyticu červených ruží, ktorú podľa našich informácií dostala práve od Fressera. Šebestová je známa tým, že si svoje súkromie stráži a na otázky neodpovedá. Nový Čas ju, samozrejme, kontaktoval, no Magda sa najprv odpovediam zdráhala. Nakoniec však predsa len niečo o svojom vzťahu prezradila.

„Som šťastná a mám super obdobie. Ale je to moje súkromie a k tomu sa nebudem vyjadrovať,“ povedala s úsmevom Šebestová. Je teda isté, že brunetka našla šťastie pri sympatickom Michalovi, ktorý je k nej galantný a pozorný. Dvojica si momentálne užíva jeden druhého a pred zvedavými očami Slovákov ušli za hranice.

Pri svojom ex stojí

Zatiaľ čo Magda je spokojná, jej expartner Ďurica musí riešiť zamotaný problém. Už počas vzťahu so Šebestovou v roku 2017 sa mal totiž stretávať s Bratislavčankou Gabrielou. „Keď sa Magda dozvedela o tom, že sa s touto ženou Jano zblížil, začali sa problémy v ich vzťahu. Vtedy nastala v ich vzťahu kríza, ktorú neprekonali, hoci sa snažili,“ prezradil nedávno náš zdroj blízky dvojici.

Gabriela navyše tvrdí, že s Ďuricom udržiavala milenecký pomer a on ju mal nakaziť pohlavnou chorobou - HPV vírusom. Obaja voči sebe vedú súdny spor. Magda mala aj po rozchode so svojím ex priateľský vzťah a stojí pri ňom aj pri tejto kauze. „Táto vec sa ma už netýka, ale na obranu stojím za Janom, pretože táto žena nie je úplne normálna,“ povedala pred časom rozhodne Magda.