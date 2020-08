Jasmínka sa zotavuje po páde z 3. poschodia: Čo sa vtedy dialo v byte? Prehovorila rodina

Šťastie v nešťastí! Len 20-mesačná Jasmínka v nedeľu dopoludnia pri hre s bračekom vypadla z okna detskej izby na 3. poschodí paneláka na jednom zo šalianskych sídlisk. Pád čiastočne stlmila strieška proti dažďu, odkiaľ dievčatko dopadlo na chodník. S ťažkými zraneniami je momentálne v stabilizovanom stave v bratislavskej nemocnici.

Stačil okamih a krásna ani nie dvojročná Jasmínka vypadla z tretieho poschodia. Svedkom rodinnej drámy na sídlisku v Šali boli v nedeľu doobeda susedia, ktorí sa z toho nevedia spamätať. Miláčik rodiny je v opatere lekárov v nemocnici v Bratislave, kam ju odviezli leteckí záchranári.

„Malá je našťastie v poriadku, už ju preložili z oddelenia ARO do normálnej izby, rodičia idú za ňou,“ povedal Novému Času rodinný známy. „Mala otras mozgu, zlomenú má nožičku a narazenú slezinu, ale veríme, že to bude dobré,“ dodal vystrašený priateľ rodiny.

Hrozné okamihy postavili do pozoru celú rodinu i susedov. „Jasmínka sa hrala s bračekom v detskej izbe, kým ich mama varila obed. A nejako vyšla hore na sedačku a asi sa oprela o sieťku a vypadla,“ povedala nám rodinná známa Eva, ktorá ihneď prišla strážiť dvoch starších bratov, keď rodičia išli do nemocnice za dcérkou. „Otec chcel ísť s ňou, pribehol ihneď z roboty, ale nechceli ho zobrať, tak išli potom za ňou. Mama sa zrútila, museli jej dať aj tabletku,“ dodala Eva. Všetci veria, že usmievavé dievčatko sa skoro uzdraví.

Desivý obraz

Na nešťastie nikdy nezabudnú ani susedia, ktorí boli svedkom tejto drámy. „Vešala som bielizeň na balkóne a zrazu som počula obrovskú ranu na plech a potom hneď ďalšiu. Myslela som si, že sa zrazili autá. Pozriem dole a tam leží na chodníku dieťa,“ sťažka opisuje nešťastie suseda. Tá sa doteraz nevie spamätať, rovnako ako aj ostatní svedkovia tejto hroznej nehody.

„Tiekla jej krv z ústočiek, mama hneď pribehla a zobrala ju do náručia. Našťastie sa malá pohla, to bolo hrozné. Ale mala šťastie, že najskôr padla na striešku, ktorá stĺmila ten pád, a odtiaľ na chodník, čo už nebolo tak vysoko,“ krúti hlavou sused. Čakanie na záchranárov bolo pre všetkých doslova mučivé. Nakoniec Jasmínku previezli leteckí záchranári do Bratislavy.

„Leteli sme na futbalové ihrisko, kam nám pozemní záchranári priviezli zranené, ani nie dvojročné dievčatko. Malo poranenú hlavu a zlomenú stehennú kosť. V stabilizovanom stave bolo transportované na detské ARO na Kramároch,“ uviedla hovorkyňa leteckej záchrannej služby Zuzana Hopjaková. Prípadom sa zaoberajú aj muži zákona. „Polícia v Šali prípad vyšetruje ako prečin ublíženia na zdraví,“ informovala Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Braček ako anjel strážny

Jasmínkin pád nie je prvým takýmto nešťastím. Podobný prípad sa odohral v roku 2009 v Nitre, kde po vytlačení sieťky proti hmyzu vypadli z okna 5. poschodia dvojičky Deanka a Damiánko († 2). Dievčatko akoby zázrakom prežilo, jej braček však, žiaľ, také šťastie nemal. Deanka mala po nešťastí problémy s chôdzou, neskôr však sama spravila prvé kroky. Rodina si vtedy myslela, že jej silu dodal aj Damián, jej anjel strážny. „Cítime, že je stále pri nej a ochraňuje ju,“ povedala v októbri 2010 mama.