Dievča si myslelo, že má len opicu, pravda bola oveľa desivejšia: Kruté zistenie

Mladá žena si myslela, že má nevoľnosti po požití alkoholu, ukázalo sa však, že má smrteľnú chorobu.

Amber Scott (21) zo Severného Írska strávila dva roky chodením po doktoroch s ťažkými bolesťami žalúdka. Stále ju ale nesprávne diagnostikovali so syndrómom dráždivého čreva. Jej bolesť však bola v skutočnosti spôsobená neuroendokrinným nádorom. Amber už absolvovala dve operácie na odstránenie nádoru a teraz sa len pousmeje nad tým, čo predchádzalo jej diagnostikovaniu.

Amber aj jej matka boli presvedčené, že bolesť, ktorú pociťovala pri tom, ako jej prasklo slepé črevo, bola iba nevoľnosť spôsobená užívaním alkoholu. Lekársku pomoc vyhľadala až po dvoch dňoch, keď už bola bolesť neznesiteľná a dostala vysokú horúčku.

Amber verí, že ak by jej neprasklo slepé črevo, pravdepodobne by nebola diagnostikovaná až do posledného štádia rakoviny. „Musím sa smiať, keď si spomeniem, ako mi diagnostikovali rakovinu. V deň svätého Patrika som pila, keď mi prasklo slepé črevo. Vypila som pár alkoholických nápojov, takže som si nič neuvedomovala,“ spomína mladá žena.

Na začiatku si aj lekári mysleli, že má dievča len "opicu" alebo infekciu močového traktu, ale Amber zostala v nemocnici na pozorovanie a tak zistili, čo sa skutočne stalo. Po operácii ju poslali na testy, ktoré odhalili chorobu. Tento druh rakoviny zvykne postihnúť starších ľudí a väčšinou sa určí až po smrti. "Bol to pomaly rastúci nádor, takže mohol byť v mojom tele niekoľko rokov bez toho, aby som o tom vedela," vysvetlila Amber pre dailymail.co.uk.

Po odstránení slepého čreva absolvovala Amber v máji 2019 ďalšiu operáciu pri ktorej jej odstránili zvyšok nádoru z čreva a ďalšie liečenie už nebolo potrebné. Ťažké obdobie jej pomohla prekonať zdravotná sestra, ktorá ju zoznámila s ďalšími ľuďmi v Amberinom veku, ktorým bola diagnostikovaná rakovina. Veľmi jej pritom pomohla aj organizácia Teenage Cancer Trust, ktorá sa však pre momentálnu pandemickú situáciu dostala do finančných problémov.