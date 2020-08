Príbeh chlapčeka bez píšťalových kostí dojal športové legendy: Na záchranu Teových nožičiek vyzbierali fantastickú sumu

Zomklo sa celé Slovensko! Bežní ľudia, podnikatelia i športovci sa spojili, aby pomohli Teovi (1,5) postaviť sa na nohy. Chlapček sa narodil bez píšťalových kostí a jedinou jeho nádejou je drahá operácia za oceánom.

Rodine sa podarilo vyzbierať potrebných 365-tisíc € aj vďaka pomoci slovenských futbalových hviezd. Po radostnej správe však prišli aj komplikácie.

Pre koronakrízu sa rodina nevie dostať do USA, kde má Teo podstúpiť zákrok, a pre drobčeka sa tak začal ďalší boj s časom. Keď Teovi rodičia spúšťali zbierku vlani v novembri, ani sa im nesnívalo, že uspejú. „Potrebovali sme vyzbierať 365-tisíc eur na sériu operácií Teových nožičiek do jeho druhých narodenín, ktoré má v septembri. Keď prišiel koronavírus, zbierka sa, žiaľ, zastavila. Najhoršia na tom bola bezmocnosť. Verejné akcie sa stopli, a tak sme sa snažili osloviť známe osobnosti, no nebol žiadny ohlas,” priblížil Teov otec Lukáš Winnicki (38).

Zmena nastala, až keď sa im rozhodla pomôcť facebooková skupina Spolu to dokážeme. Cez sociálnu sieť za 2 mesiace vyzbierali až 200-tisíc €. Neskôr rodičov oslovili aj predstavitelia Ligy na ochranu slovenských športovcov s ponukou zorganizovania charitatívneho futbalového zápasu hviezd. Ten sa uskutočnil v polovici júla v obci Sokoľ (okr. Košice-okolie).

A také legendy slovenského futbalu, ako Ondrej Duda, Róbert Semeník, Jozef Kožlej či Marián Kelemen, sa postavili proti domácemu tímu.„Bola tam skvelá atmosféra, pomohlo nám to hlavne psychicky,” vyzdvihol nadšený Lukáš. Jeho maličkému bojovníkovi Teovi zo zápasu poslali výťažok vyše 16-tisíc € a v závere júla prišla aj ďalšia radostná správa. Rodine sa podarilo vyzbierať plnú sumu na operáciu u špecialistu na Floride v USA.