Poslednú rozlúčku s Dolinayom († 38) mnohí oplakali: Dojímavý sľub synčekovi

Dali mu posledné zbohom. Štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay († 38) skonal s manželkou Zuzanou († 34) pri tragickej dopravnej nehode neďaleko Komárna. Rozlúčiť sa s ním prišli do Františkánskeho kostola v Bratislave rodina, priatelia, kolegovia aj množstvo známych politikov.

Okrem toho, že bol štátny tajomník aj komunálnym politikom, bol učiteľom či aktivistom za práva menšín na Slovensku. Svojou prácou a svojím životným postojom si vytvoril mnoho priateľov, ktorí ho prišli v stredu odprevadiť z tohto sveta. Ako prvý mal na poslednej rozlúčke slovo exprezident Andrej Kiska (57), ktorý bol Dolinayovým šéfom v strane Za ľudí. Bývalá hlava štátu si na neho spomínala ako na pokojného a mimoriadne empatického človeka.

„To boli tie vzácne vlastnosti, ktorými pomáhal mne ako osobe, ale aj celej našej strane počas spoločnej cesty. So svojím úsmevom a láskavosťou akoby sa nehodil do sveta drsnej politiky,“ začal emotívny príhovor Kiska, ktorému budú chýbať Dolinayove nápady a úprimný pohľad na svet.

„Vladko, prepáč mi, ale keď odíde blízky človek z nášho sveta, príde žiaľ, smútok a otázky: prečo, čo by sa stalo keby, ako by to bolo, keby nebolo tej jednej sekundy? Neviem, nepoznám odpoveď, ale o jednom som presvedčený určite - život sa smrťou nekončí,“ povedal exprezident so smútkom v hlase.

Prišli aj politici

V kostole boli prítomní viacerí politici, medzi inými aj premiér Igor Matovič (47), minister obrany Jaroslav Naď (39), ministerka informatizácie Veronika Remišová (44) a mnohí ďalší. Nechýbala ani Dolinayová priama nadriadená ministerka kultúry Natália Milanová (38), ktorej sa počas smútočného obradu objavili na tvári slzy. Na rozlúčke bolo vidieť aj advokáta Daniela Lipšica (47).

Najemotívnejšia časť nastala, keď sa k slovu dostala Dolinayova švagriná, ktorá priznala, že ho pôvodne odhovárala od práce na ministerstve kultúry. „Vždy som ti vravievala, že robíš toľko dôležitých vecí a máš toľko aktivít, o ktorých väčšina ľudí ani netuší. Ty si vždy opakoval, že pre teba nie je dôležité to, aby ľudia vedeli, že to robíš ty, ale radšej nech za teba hovoria tvoje dobré veci. Je mi ľúto, že sa o tvojej veľkosti ľudia dozvedeli, až keď si odišiel,“ povedala v príhovore.

Odkaz do neba

Štátny tajomník spolu so svojou manželkou zanechali dvaapolročného syna Adriana, ktorý v osudný deň sedel s nimi v aute. Dvojica si ho adoptovala v novembri 2017 a malý chlapček po tragédii náhle prišiel o oboch rodičov. O malého Adriana by sa mala teraz postarať sestra Dolinayovej manželky s priateľom. „Končím s prísľubom, že v tomto vašom odkaze budeme aj naďalej pokračovať. Či to bude v našich spoločných začatých aktivitách, alebo v malom Andrianovi. Síce tu nemáme vás, ale máme sa navzájom,“ zakončila odhodlane.

Kto bol Vladimír Dolinay († 38)

- Narodil sa 1. septembra 1981 v Žiline.

- Študoval slovenský jazyk a náboženstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

- Desať rokov pôsobil ako učiteľ v Bratislave a v slovenskej menšine v Rumunsku.

- V rokoch 2004 až 2013 bol učiteľom slovenského jazyka a náboženskej výchovy.

- Neskôr pracoval ako asistent poslankyne Európskeho parlamentu Jany Žitňanskej.

- Spolu so svojimi najbližšími založil v roku 2016 Krajanské centrum umenia Kalab, v ktorom sa venoval otázke tolerancie menšín.

- V roku 2018 bol zvolený do miestneho zastupiteľstva a takisto ho zvolili aj za poslanca mestského zastupiteľstva v Bratislave.

- Vo februárových parlamentných voľbách kandidoval za stranu Za ľudí z čísla 24. Do parlamentu sa nedostal.

- 1. júla bol vymenovaný za štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR.