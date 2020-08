Na prvý pohľad fotka obyčajnej ženy, opak je však pravdou: Pohľad nižšie nerozdýchate

Su Naing (23) , študentka z Mjanmarska, pravidelne na Instagrame uverejňuje fotografie svojej extrémne vychudnutej postavy v tvare presýpacích hodín. Domnieva sa, že s obvodom 34,7 cm má jeden z najužších pásov na svete.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

23-ročnú ženu mnohí obviňujú, že si svoje fotografie upravuje alebo že si dokonca nechala odstrániť rebrá alebo nosí extrémne zužujúce korzety. Su to popiera a tvrdí, že to je jej prirodzený pás a že za to môže diéta.

„Som v dobrej zdravotnej kondícii a zdravo sa stravujem, takže sa nie je čoho obávať. Nemyslím si, že na tom, ako vyzerám, je niečo v neporiadku. Baví ma pózovať a predvádzať na sebe oblečenie,“ tvrdí Su a dodáva, že ľudia jej pre jej výzor lichotia a páči sa im to, uviedla pre ladbible.com.

Na Instagrame má dievča s dychberúcou postavou viac ako 2500 sledovateľov. Tí potvrdzujú jej slová a v komentároch pod fotografiami ju nazývajú krásnou a neodolateľnou. Nájdu sa ale aj takí, ktorí neveria, že zábery nie sú nijako upravené.

Držiteľkou svetového rekordu v priemere pása ale naďalej zostáva Ethel Grangerová. Titul získala v roku 1939 a jej pás po rokoch nosenia zužujúcich korzetov mal iba neveriteľných 33 centimetrov. V súčasnosti má najužší pás Cathie Jung z USA. Jej pás meria s korzetom 38,1 cm a bez korzetu 53,3 cm, čo je stále zarážajúce číslo. Cathie, ktorá je mamou troch detí tvrdí, že korzet si vyzlieka len pri sprchovaní a že nemala v úmysle prekonať rekord, len sa jej páči viktoriánska móda a snaží sa obliekať primerane ku svojmu veku.

Podľa odborníkov by mal mať pás zdravej ženy okolo 80 cm, preto je diskutabilné, do akej miery je takýto extrémne vychudnutý pás estetický.