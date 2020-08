Primátorke Sliaču došla trpezlivosť, toto sa musí skončiť: Tučná odmena za dolapenie sprejera

Vedenie mesta Sliač si nevie dať rady so sprejerom, ktorý ničí súkromný aj verejný majetok. Svojimi „dielami“ spôsobil už škody za minimálne 30-tisíc eur. Postriekal takmer všetky mestské budovy a pridal aj niekoľko rodinných domov. Primátorka s poslancami vyhlásili výzvu za jeho chytenie so štedrou odmenou okolo tisíc eur.

Prvýkrát začal nespratník vyčíňať na Sliači ešte v roku 2014. Vtedy ho to držalo rok a potom sa akoby vyparil. Pred vyše rokom sa však objavil opäť, ale tentoraz zanecháva svoj podpis Dovk, alebo Dovker1 ešte výraznejšie a po celom meste. „S políciou sa ho snažíme nájsť. Pátrame, či niekto nebol vo väzení, na vysokej škole, alebo či sa nevrátil zo zahraničia, no zatiaľ sme neboli úspešní a problémy sa stupňujú,“ prezradila primátorka Sliača Ľubica Balgová.

Vedenie mesta sa rozhodlo zakročiť a na júnovom zastupiteľstve vyhlásilo odmenu pre toho, kto poskytne informácie smerujúce k jeho dolapeniu. „Ide o odmenu 500 eur s tým, že poslanci a aj ja ešte k tomu pridáme každý z vlastného vrecka, takže to môže byť spolu tisíc eur,“ doplnila primátorka. Nespratník navyše neničí len majetok mesta.

Okrem nájomných bytov, školy, telocvične či jedálne si to odniesli aj rodinné domy, garáže či brány a dopravné značky a v meste už podali aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. „Používa drahé farby, je ťažké ich zotrieť, trvá to aj tri hodiny, no niektoré nápisy vôbec nejdú dole. Škoda iba na mestskom majetku sa vyšplhala na 30-tisíc eur,“ uzavrela primátorka.