Jasmínka vypadla z okna na 3. podlaží: Zabráňte najhoršiemu! Čo všetko hrozí deťom doma

O rodinnej dráme v Šali, kde maličká Jasmínka prepadla cez sieťku z okna Nový Čas informoval včera.

Detský úraz sa stane mihom oka a v lete, keď sú deti doma na prázdninách, sa so zraneniami obvykle roztrhne vrece. Štatistiky sa zvyknú zhodovať v tom, že najviac úrazov sa stáva doma. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2018 hospitalizovaných v dôsledku úrazu 12 625 detí. Viete, čo všetko hrozí deťom v bežnej domácnosti? Zabezpečte si ju!

Pád z výšky

Okná nenechávajte otvorené bez dozoru. Ani v prípade, že na nich máte sieťku proti hmyzu, tá je ukotvená príliš nedostatočne, neudrží hmotnosť dieťatka. Ak potrebujete vyvetrať, stojte pri okne. Nestrážené ho nechávajte len pootvorené na vetrák. Zabránite tak aj rozbitiu skla pri prípadnom prievane, vypadnutiu dieťaťa alebo úrazu po rozbití skla.

Prvá pomoc:

Po páde zisťujem, či je dieťa pri vedomí a či dýcha. Ak je pri vedomí a dýcha a výška bola viac ako dvojnásobok výšky jeho tela, je riziko poranení, preto ním nehýbte a volajte záchranku. Pokiaľ je v bezvedomí a nedýcha, treba začať s oživovaním.

Pád na ostré hrany

Rohy nábytka a stolov sú dosť ostré na to, aby dieťaťu ublížili aj pri páde z malej výšky. Zabezpečte ich plastovými krytmi. Majú mäkšie a oblejšie hrany, zabránite tak vážnejšiemu úrazu pri pošmyknutí.

Prvá pomoc:

Pri povrchových odreninách stačí ranu opláchnuť čistou tečúcou vodou, prípadne mydlom. Ak to chce niekto dezinfikovať, tak iba okraje rany, neliať dezinfekciu priamo do rany.

Popálenie

Keď nemôžete nechať dieťa hrať sa samo v izbe a potrebujete si ho nechať v kuchyni, keď varíte, obozretnosti nie je nikdy dosť. Stačí okamih nepozornosti a hrozí obarenie či popálenie. Varte radšej na dvoch zadných platničkách.

Prvá pomoc:

Čím skôr zamedziť ďalšiemu kontaktu s horúcou vodou či plochou. Popálené miesto ochladzujte pod čistou tečúcou vodou minimálne 10, optimálne 20 minút. Ideálne zakryť priesvitnou potravinárskou fóliou alebo mikroténovým vreckom. To sú povrchy, ktoré sa neprilepia. Obväz sa zvykne prilepiť.

Otrava

Kozmetika, alkohol, lieky, čistiace prípravky. Všetko z tohto držte mimo dosahu dieťaťa. Najlepšie niekde hore, kam nedosiahne, alebo v zamknutej skrinke. Nikdy sa nespoliehajte, že by dieťa niekam nešlo, lebo nemá dôvod. Ak to nestihne vypiť či zjesť, kým ho chytíte, môže sa nejakou žieravinou obliať.

Prvá pomoc:

Nevyvolávať vracanie, keď je to žieravina, dôjde k poleptaniu, keď ide von. Keď je k dispozícii obal od látky, volať na toxikologické centrum, kde je nonstop služba. Pokiaľ je na obale znak žieraviny, vypláchnuť 4- až 5-krát ústa a potom dať po malých dúškoch vypiť deci, dve, aby sa opláchol pažerák.

Topenie

Nenechávajte dieťa vo vani samo, dokonca ani vtedy,keď je v nej minimum vody. Ani na chvíľku. Môže to znieť neuveriteľne, ale utopenia v domácnosti sa stávajú.

Prvá pomoc:

Ak je dieťa v bezvedomí a nedýcha, začať oživovať. Principiálne deti oživujeme tak ako dospelého. Odlišnosti u detí sú 5 vdychov na úvod a potom 15 stlačení hrudníka a 2 vdychy.

Elektrina

Rozhodne požívajte kryty do zásuviek. Držte dieťa ďalej od zapnutých spotrebičov, obzvlášť mixéra. Nedovoľte mu so žiadnym sa hrať.

Prvá pomoc:

Vypnúť poistky a zisťovať vedomie a dýchanie. Prvá pomoc podľa stavu.

Drobné predmety

Lego či koráliky nie sú vhodné na hranie pre malé deti, ak im nemôžete venovať plnú pozornosť. Vdýchnutie, prehltnutie či zaseknutie v telesných otvoroch si obvykle vyžiada návštevu lekára.

Prvá pomoc:

Keď dieťa náhle prestane rozprávať, použiť údery do chrbta a stláčanie brucha.

Ťažké predmety

Nábytok, obrazy alebo aj žehličku dostatočne zabezpečte, aby to dieťa na seba nemohlo stiahnuť. Dvierka zamknite či inak zaistite proti otvoreniu, vyhnete sa tak pricviknutiu prstov. Nábytok aj obrazy by mali byť dobre upevnené, inak hrozí, že ich dieťa na seba prevrhne.

Prvá pomoc:

V prípade podozrenia na zlomeninu kosti, znehybnite končatinu. Pri hornej končatine treba dopraviť pacienta na urgent, pri dolnej končatine volať záchranku.

Dieťa nemôže byť bez dozoru

Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža

- Rodičia často nemyslia na bezpečnosť detí, rodič by mal hlavne premýšľať. Deti tak do veku 6 - 7 rokov by nikdy nemali byť bez dozoru, nemali by ich napríklad púšťať na balkón. Treba zamedziť prístupu k rôznym čistiacim prostriedkom, chemikáliám, ale aj liekom. Často vyzerajú farebne príťažlivé a deti sú zvedavé. A aj užitie jednej tabletky bežného lieku na tlak môže ohroziť život dieťaťa do 10 rokov.