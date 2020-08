Za odvolaného Lintnera už našli náhradu: Slovenskú extraligu povedie žena!

Revolučné zmeny?! Novou šéfkou extraligy bude Aneta Büdiová (39), ktorá nahradila vo funkcii odvolaného Richarda Lintnera (42).

Najvyššiu súťaž podľa informácií Nového Času povedie z pozície riaditeľky Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK), ktorá vznikla namiesto zanikajúcej spoločnosti Pro-Hokej.



Zástupcovia extraligových klubov sa mali rozhodnúť poslať Pro-Hokej do likvidácie minulý týždeň na zasadnutí valného zhromaždenia vo Zvolene. Tam sa aj jednohlasne zhodli na Büdiovej, ktorá tak uspela vo výberovom konaní, kam sa prihlásilo dovedna 34 uchádzačov. Voľbu bývalej členky organizačného výboru majstrovstiev sveta 2019, ktorá šéfovala košickej časti, nám potvrdilo viacero členov predstavenstva novej akciovej spoločnosti.



„Mojím cieľom je vytvoriť z extraligy fungujúci prvok a urobiť všetko pre to, aby pôsobila profesionálne. Rovnako je potrebné pritiahnuť nových partnerov a zapracovať na viacerých dôležitých veciach. Verím, že môj pohľad a vízie budú užitočné,“ povedala dlhoročná odborníčka na marketing Büdiová, ktorá kandidovala v eurovoľbách 2014 za stranu Tvoríme inú politiku (TIP). Predsedom predstavenstva novej akciovky, ktorá bude pre zjednodušenie procesov jej registrácie sídliť v Banskej Bystrici, by mal byť prezident Nitry Miroslav Kováčik a ďalšími členmi Juraj Koval z Banskej Bystrice a Martin Burinský z Michaloviec. V dozornej rade zasadnú Ľudovít Jurinyi (Poprad), Róbert Ľupták (Detva) a Gabriel Horváth (Zvolen).



Predstavitelia bratislavského Slovana by sa aj napriek menším výhradám mali po zmene vlastníckych pomerov tiež pridať. Podľa informácií Nového Času sa už blíži podpis novej marketingovej zmluvy pre extraligu s reklamným partnerom, ktorý bude figurovať aj v jej názve.

