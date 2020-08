Hygienické opatrenia v NHL očami Tomáša Tatára: Pľuť počas zápasov sa zakázať nedá

Hokejová NHL sa po vyše štyroch mesiacoch cez víkend opäť naplno rozbehla. V dvoch kanadských mestách Toronto a Edmonton zabojujú mužstvá o Stanleyho pohár.

Šancu na triumf má aj Montreal, ktorého dres oblieka slovenský útočník

Naše mužstvo Montreal sa nachádza v Toronte. NHL pre kluby vyčlenila dva hotely, všetci musíme dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Testujú nás všetkých každý deň, zatiaľ nikto nemal pozitívny test, čo je výborné.

Máte aj nejaké miesta, kde sa môžete okrem hotela po tréningoch či zápasoch zdržiavať?

Áno. Máme k dispozícii futbalový štadión, také menšie golfové ihrisko a aj terasy s reštauráciami. Samozrejme, že musíme nosiť ochranné rúška. Sme síce v takej bubline, ale musím povedať, že NHL urobila skvelú prácu a za danej situácie máme naozaj dobré podmienky, čo som ani nečakal.

Kontrolujú vás aj na štadióne, keď prichádzate z hotela?

Buď na hoteli, alebo štadióne. Na zápasy či tréningy chodíme autobusmi, alebo môžeme ísť aj pešo. Máme vytvorený taký koridor, ktorý sa vždy uzavrie, keď ide nejaký tím do arény.

Máte aj svoju stabilnú kabínu v aréne?

Tie šatne sa menia, pretože v spomínanej hale Edmontonu sa hrajú aj basketbalové zápasy NBA. Po každom stretnutí sa však každá kabína dezinfikuje. Všetci hráči máme počas zápasov aj vlastnú fľašku s nápojom, takže dbá sa naozaj na všetko. A ruky sa samozrejme po zápasoch nepodávajú.

Asi ťažko je zakázať hokejistom, aby počas zápasov nepľuli, ale predsa, dostali ste nejaké nariadenie, aby sa to obmedzilo?



To sa nedá nejako nariadiť. Viem, že to vyzerá nevkusne, ale my hráči máme chrániče na zuby a sliny sa nám tvoria o to viac. Takže aj preto si hráči často odpľúvajú, nie je to žiadna frajerina.

Spomínaný zápas s Pittsburghom bol samozrejme bez divákov. Aké to bolo hrať pred prázdnymi tribúnami?

Priznám sa, že som to veľmi nevnímal, sústredil som sa na zápas. NHL urobila dobrý ťah, že dala do haly viacero obrazoviek, kde išli opakované zábery či reklamy. Navyše sedadlá zakryla plachtami a po každom góle sa z reprákov ozýva oslavný chorál každého tímu. Takže tá atmosféra nie je taká komorná, ako sa očakávalo. Samozrejme, keby boli v hľadisku fanúšikovia, tak by to bolo úplne o niečom inom.

Prvý zápas proti Pittsburghu ste zvládli, ako vidíte ďalší priebeh série?

Stále to je otvorené, všetci sme po dlhej prestávke na rovnakej štartovacej čiare. Forma sa iba ladí, ale urobíme všetko pre to, aby sme postúpili ďalej. Inak ja som sa cítil na ľade dobre, mal som dobrú prípravu, takže nepociťujem nejaký deficit.

Hygienické opatrenia:

- kluby sú izolované v dvoch hoteloch v každom meste

- hráči musia nosiť rúška

- majú k dispozícii futbalový či golfový areál i reštaurácie iba pre seba

- na zápasy chodia v špeciálnych koridoroch

- šatne sa po zápasoch dezinfikujú

- nemôžu si podávať ruky

- každý hráč má svoju fľašku