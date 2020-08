O nástupcu Ovečkina je postarané: Sledujte, ako sa jeho syn správa s hokejkou v ruke!

Alexander Ovečkin (34) je veľkou oporou nie len Washingtonu Capitals, ale aj celého Ruska.

Hoci mu roky pribúdajú, na oko sa môže zdať, že mladne. Dôvodom sú jeho neuveriteľné výkony. Práve Ovečkin môže ako jediný aktívny hráč dobehnúť Wayna Gretzkyho v počte strelených gólov. A ak by sa mu to náhodou neporadilo, má pripravený plán B. Plán B má aj krycí názov Sergej Ovečkin. Jeho malý syn by sa ešte pokojne mohol hrať s autičkami a pieskom, no opak je pravdou. Malý, len niečo roka starý Sergej si už trénuje presu mušku na bránu. A nejde mu to vôbec zle.