Vyberie Kolíková nového šéfa Špecializovaného trestného súdu? Záhadná reakcia ministerky

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si myslí, že sa o post predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uchádzajú takí silní kandidáti, že by si z nich mohla vybrať. Vo výberovom konaní sa o post predsedu ŠTS uchádzali v pondelok Michal Truban, Ján Buvala a Ján Hrubala. Ako prvý sa umiestnil Hrubala.

Ministerka sa poradím kandidátov nemusí riadiť a nemusí si ani jedného z nich vybrať. V lehote do 30 dní tak musí uviesť, ktorého kandidáta si za post predsedu ŠTS vybrala, alebo vypísať nové výberové konanie. Kolíková odmietla novinárom prezradiť meno svojho favorita. Uviedla však, že by to mala byť osobnosť, ktorú majú sudcovia na súde za vzor. Na druhej strane by to mala byť osoba organizačne schopná a zdatná súd viesť.

Kolíkovej ďalší postup bude preštudovanie si zápisnice z výberového konania a prípadne si jednotlivých kandidátov zavolá na osobný pohovor. Nového predsedu by na ŠTS vymenovala určite do septembra.

Vo výberovom konaní na post predsedu Špecializovaného trestného súdu získal najviac bodov Ján Hrubala. Ako druhý sa umiestnil Ján Buvala a trojicu kandidátov uzatvoril bývalý predseda ŠTS Michal Truban. Všetci boli vo výberovom konaní úspešní.

Súd aktuálne dočasne vedie jeho podpredseda Roman Púchovský. Doterajšiemu šéfovi ŠTS Michalovi Trubanovi uplynulo funkčné obdobie 10. júna.