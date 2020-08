Veľké rozuzlenie prestupu Neymara, Martinéza a Messiho: Takáto je realita, ozýva sa z Barcelony

Už vyše roka sa špekuluje o prestupe Neymara (28) späť do Barcelony. Podobne tak sa skloňuje aj príchod hviezdneho útočníka Lautara Martineza (22) či odchod Lionela Messiho z klubu. Najnovšie však padlo zo strany Barcelony posledné slovo. Aké?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii , odkazuje prezident FC Barcelona Josep Maria Bartomeu. Podľa jeho slov je skutočnosť okolo Neymara taká, že PSG ho jednoducho nechce predať, čomu sa ani nečuduje, veď Neymar je jeden z najlepších futbalistov súčasnosti. Bartomeu ďalej dodal. „Minulé leto sme sa veľmi usilovali získať ho, ale tento rok sa už nebudeme snažiť."



Bezúspešné tápanie po kvalitnej náhrade za Luisa Suaréza mal ukončiť mladý ostrostrelec z Interu Miláno, Lautaro Martínez. Argentíčan bol azda najviac spájaný s príchodom na Camp Nou, no ani to sa nestane skutočnosťou. "Rokovali sme s Interom niekoľko týždňov, no rozhovory sa zastavili po vzájomnej dohodode oboch tímov," povedal Bartomeu s tým, že kameňom úrazu pre Barcelonu sú financie.



Najväčšou čerešničkou na záver ostáva Lionel Messi. Toho média posledné obdobie vykresľujú ako hráča na odchode. Ani to sa však nezdá ako fakt, ktorý by sa mal naplniť. Najhorúcejším kandidátom bol údajne Škriniarov Inter Miláno. "Ukončí kariéru tam, kde ju začal, čiže v Barcelone. Stále má pred sebou roky kvalitného futbalu. Nemám dôvod spochybňovať jeho sľub o ukončení kariéry práve na Camp Nou," povedal prezident Josep. Túto skutočnosť však spochybňuje Messiho kontrakt, ktorý vyprší ďalší rok v lete. Lionel stále nepredĺžil zmluvu a jeho zotrvanie je tak naďalej otázne.