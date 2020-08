Prekvapivé tvrdenie Svetovej zdravotníckej organizácie o pandémii koronavírusu: Je všetko inak?!

Nový koronavírus sa na človeka možno nepreniesol v čínskom meste Wu-chan, uviedol v pondelok riaditeľ núdzových operácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan. Informovala o tom agentúra DPA.

Ryan zároveň oznámil rozsiahle štúdie s cieľom nájsť zvieracie druhy, z ktorých sa vírus môže preniesť na človeka. "Fakt, že sa tam (vo Wu-chane) spustil poplach, neznamená, že sa tam aj vírus preniesol na človeka," povedal Ryan počas tlačovej konferencie v Ženeve.

WHO a Čína spoločne zriadili medzinárodný expertný tím, ktorý by mal vo Wu-chane hľadať stopy prvých prípadov infekcie. Tie sa v čínskom meste objavili koncom minulého roka. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus o misii informoval ešte koncom júna.

Čínski výskumníci už uskutočnili viacero štúdií prvých prípadov nákazy. Ryan však vyhlásil, že v týchto štúdiách sú medzery. "Je potrebná omnoho rozsiahlejšia retrospektívna epidemiologická štúdia," povedal. Tedros v pondelok uviedol, že podklady pre vyšetrovanie pôvodu pandémie sú už hotové.