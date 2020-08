Robert Lewandowski najlepším útočníkom na svete? Z tejto štatistiky vám padne sánka

Poľský bombardér Robert Lewandowski (31) patrí dlhodobo medzi svetovú špičku útočníkov.

Posledné roky dokonca prežíva sezóny snov, keď súka desiatky gólov za sebou. Štastie sa mu však otáča chrbtom. Minimálne čo sa Zlatej lopty týka. Existuje však štatistika, podľa ktorej je Robert lepším zakončovateľom než mená ako Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovič, Shevchenko či Rivaldo.



Sú to penalty. Štatistika je evidovaná od roku 2000 až do 2020, teda presne 20 rokov. Do úvahy sa bralo, že minimálny počet kopnutých penált, aby bol hráč započítaný do tejto štatistiky je 30.



Najlepší exekútori penált:

Lewandowski 91.1%

Noble 90.5%

Rivaldo 90.2%

Cristiano Ronaldo 90%

Balotelli 88.4%

Ibrahimovic 88%

Hazard 87.5%

Guiseppe Rossi 87.5%

Shevchenko 87.2%

Arteta 86.7%