Vykašliavanie krvi a bdelá kóma v cudzine: Exotická dovolenka sa zmenila na zápas o život

„Povedali nám, že sa máme modliť za jej život,“ opísala najťažšiu chvíľu svojho života Škótka Yvonne Osborne. Jej dcéra Mekala (22) sa totiž na exotickej dovolenke vo Vietname nakazila smrteľným vírusom.

Päť percent, presne to bola šanca, ktorú lekári dávali mladej fitness trénerke na prežitie. Do nemocnice ju totiž na vysnenej dovolenke odviezli po tom, čo začala vykašliavať krv a mala silnú pneumóniu. „Necítila som si nohy ani ruky, museli mi odrezať kúsok pľúc,“ povedala Mekala médiám. Kvôli závažnosti jej stavu ju lekári museli dokonca uviesť do bdelej kómy. Podľa webu Mirror strávila 2 mesiace v nemocnici v Singapure. Jediné, čo jej rodine zostávalo bolo čakať na zázrak. Ten nakoniec prišiel. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Rodáčka z mestečka neďaleko Edinburgu sa nakoniec vrátila do Škótska. Nie však domov. Posledných 7 mesiacov trávi svoj čas v rehabilitačnom centre, kde sa snaží pomaly zotavovať. „Keď som prvýkrát zvládla prejsť telocvičňu, bolo to neopísateľné. Ten pocit slobody a samostatnosti,“ povedala. Časom priznáva, že najťažšie pre ňu bolo odlúčenie od rodiny, ktoré nastalo kvôli koronavírusovej pandémii. Sama však veľmi dobre vie, že ťažké časy sami neodídu a preto je odhodlaná makať ako sa len bude dať, aby sa mohla vrátiť k tomu čo miluje – športu. Vysnívaná dovolenka sa zmenila na horor: Žena sa zobudila s ochrnutou tvárou!

„Nemôžem sa dočkať, kedy si opäť zahrám hokej. Aj keby to malo trvať roky, určite budem bojovať tak tvrdo ako sa len dá, aby som sa opäť vrátila na ľad,“ dodala.