Odtajnili spis z havárie pri Hejciach, pozostalí mŕtvych vojakov sú v šoku: Chýbajú stovky strán!

Čakali na to dlhé roky, no zostali sklamaní.

Po tom, čo dal minister obrany Jaroslav Naď (39) odtajniť doteraz nezverejnené časti vyšetrovacej správy havárie vojenského lietadla An-24 z roku 2006, pozostalí vojakov dúfali, že sa dozvedia nové informácie. V sprístupnenom spise však podľa nich chýbajú stovky strán a najdôležitejšie dokumenty, ktoré by mohli do prípadu vniesť nové svetlo a pomôcť im obnoviť vyšetrovanie.

Najväčšia letecká katastrofa v histórii Slovenska sa stala v januári 2006. Armádny stroj Antonov An-24 havaroval pri maďarskej obci Hejce a pri tragédii zomrelo 42 slovenských vojakov, ktorí sa vracali z misie KFOR v Kosove. Prežil len jeden - Martin Farkaš. Závery vyšetrovania určili za vinníkov nehody pilota Norberta Kumančíka a členov posádky.

Pozostalí obetí však odvtedy spochybňujú oficiálnu verziu, ktorá má podľa nich len zahladiť zlyhanie techniky starého sovietskeho lietadla. Preto privítali, keď šéf obrany Jaroslav Naď minulý týždeň sprístupnil doteraz utajované časti spisu. Po veľkej eufórii však rýchlo nastalo vytriezvenie. Podľa nich chýbajú vo zverejnenom materiáli stovky strán. V tejto súvislosti sa spomína 2 000 strán, zatiaľ čo na webe ministerstva je k dispozícii len 903-stranový materiál.

„V podobe, v akej je spis odtajnený, je pre nás do nášho ďalšieho konania síce prínosný, ale nie akceptovateľný,“ tvrdí občianske združenie pozostalých An-24 - Hejce. „Spis, ktorý sme zverejnili, je ten spis, ktorý som ja dostal na stôl ako minister obrany a od môjho nástupu som ho mal u seba. Nikdy som netvrdil, že má 2 000 strán,“ bránil sa v komentári na sociálnej sieti Naď.

Chýbajú kľúčové dokumenty

Predseda združenia Ľudovít Orlický, ktorému pri tragédii zomrel syn, vidí v odtajnenej správe veľké medzery. „Obvinili celú posádku zo šlendriánstva a z porušenia všetkého, čo sa porušiť dalo. Viac nás však prekvapilo a zaujalo to, čo tam nie je,“ upozorňuje Orlický na chýbajúce odborné materiály, ktoré podľa neho mali byť v spise.

„Je zaujímavé, že v takejto odbornej správe chýbajú vyjadrenia k ovládacím prvkom motorov a práporovania vrtulí, ktoré sa našli po havárii v neštandardných polohách a mohli by zásadným spôsobom zmeniť pohľad na príčinu havárie,“ vysvetľuje s tým, že to mohlo byť zapríčinené chybou jedného z motorov. Ďalej podľa neho v správe absentujú aj dáta z čiernej skrinky, viaceré výpovede svedkov či znalecký posudok odbornej komisie ministerstva obrany.

Čo je v odtajnenej časti

Podľa lekárskych záznamov pilot a posádka pred kolíziou s lesným porastom pravdepodobne neriešili žiadnu nebezpečnú situáciu. „Zo záznamov radarovej informácie, rádiovej korešpondencie aj záznamu parametrov letu z FDR je zrejmé, že lietadlo klesalo plynulo bez prerušenia z výšky 3 050 metrov až do stretu s terénom,“ píše sa v odtajnenom spise.

„Pravdepodobne podcenili výšku terénu pod lietadlom a v jeho bezprostrednej blízkosti. Táto výška vrátane výšky okolitých stromov bola okolo 770 metrov nad morom,“ stojí ďalej v správe. Podľa Orlického sú v sprístupnenej časti aj chyby armády, ktoré sa nebrali do úvahy pri oficiálnych záveroch. „Bolo tam písané, že keď sa robila modernizácia lietadla, komisia, ktorá ju schvaľovala, vyčítala absenciu systému výstrahy blízkosti terénu. Nakoniec to zamietli,“ hovorí Orlický, podľa ktorého by tento systém, keby bol namontovaný, mohol zachrániť množstvo životov.

Čo márne očakávali v dokumentoch

- Vyjadrenia k ovládacím prvkom motorov a práporovania vrtulí

Tie sa našli po havárii v neštandardných polohách a mohli by zásadným spôsobom zmeniť pohľad na príčinu havárie. Ich umiestnenie môže naznačovať problémy s technikou a snahu pilota priletieť na letisko iba s jedným funkčným motorom.

- Úplný graf priebehu letu z čiernej skrinky (záznamník dát)

Na záznamníku dát by mal byť zaznamenaný celý priebeh letu zapisovačom dát FDR tzv. čiernou skrinkou. Graf priebehu letu v spise je, no nie však celý. Chýbajú tam aj posledné minúty pred zrútením stroja.

- Viaceré výpovede svedkov

Pád lietadla opisovali viacerí slovenskí aj maďarskí svedkovia. Do oficiálnej vyšetrovacej správy sa však nedostali všetci. Nie je tam napríklad výpoveď pilota druhého lietadla, ktorý letel za havarovaným strojom a prvý lokalizoval miesto nehody.

- Znalecký posudok odbornej vyššej komisie

Posudok malo vypracovať ministerstvo obrany pod vedením Zdena Bielika a nie je súčasťou odbornej správy. Podľa občianskeho združenia pozostalých takýto materiál existuje a bol skartovaný v minulosti.

- Prepis záznamu volania Martina Farkaša na linku 158

Hneď po havárii, keď sa prebral a našiel telefón, volal jediný preživší vojak Martin Farkaš na linku 158 a opisoval, čo sa stalo. V spise tento prepis nenájdete.

- Zápis o odovzdaní nájdených častí lietadla maďarskou stranou

Existuje dokument, v ktorom maďarskí vyšetrovatelia opísali, ako našli a zozbierali všetku rozmetanú techniku v okolí miesta tragédie. Tú potom Maďari odovzdali slovenskému ministerstvu obrany.

Pýtam sa, kde je celý materiál

Edita Belková, sestra pilota Norberta Kumančíka

- To je priam poburujúce, že tam nie sú tie veci, ktoré sú dôležité. Z toho, čo máme pozisťované, tam určite má byť viac strán ako to, čo je zverejnené. Úplne tam chýbajú výpovede svedkov. Ide mi o očistenie mena môjho brata a keď už má byť zverejnený ten dokument, tak nech je zverejnený celý, a nie vytrhnuté stránky a vypustené veci. Otázka je, kde sú tie zvyšné strany a ja sa pýtam, kde je celý dokument.