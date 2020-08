Dramatický únos Wisterovej detí: U koho ich Jeremy skrýval?! Moderátorku zradil známy muž

Kovbojka okolo moderátorky Very Wisterovej (43) a jej exmanžela Jeremyho Hulsha (41) sa skončila až na americkom súde v Chicagu, kde sudkyňa rozhodovala o osude ich synov Harlowa (8) a Theodora (6), ktorých vrátila na Slovensko.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Chlapcov ich otec uniesol z bratislavského nákupného centra ešte v októbri 2019 bez vedomia ich matky a namieril si to rovno do amerického Chicaga. Výber konečnej destinácie, kde sa chcel so synmi ukryť, však nebol rozhodne náhodný. Práve tam mu zázemie pripravil jeho brat Oren Hulsh, ktorý tam žije dlhé roky.

Jeremy sa na únos detí pripravoval dlhé mesiace. Ako po nešťastnom únose priznala Wisterová, jej exmanžel mal tento diabolský plán do detailov premyslený. „Desať dní pred únosom mal Harlinko ôsme narodeniny. Vtedy som Jeremymu nad rámec súdom stanovených dní styku s deťmi povedala, aby bol poobede s Harlim, keďže mal narodeniny.“ Hulsh s ponukou súhlasil a práve v tento deň aj začal pomaly realizovať svoj diabolský zámer.

„Priniesol takú mapu. Na nej boli vykreslené akoby stanovištia. Pravidlá boli také, že ak chlapci dobehnú na určené stanovište v časovom limite, dostanú nejakú hračku. A túto hru s chlapcami začal Jeremy hrať na Harlinkove narodeniny. Začal s nimi trénovať, vždy im meral čas, a vždy museli dobehnúť do nejakého času, kde on vždy vytiahol nejakú hračku. Deťom sa táto hra veľmi páčila a toto s nimi nacvičoval od 14. 10. 2019. V ten štvrtok 24. 10. 2019 vytiahol Jeremy hneď o 15.00, keď mu začínalo stretnutie s deťmi, mapu. Chcel túto hru s deťmi opäť hrať, z čoho boli, samozrejme, nadšené. Vôbec mi ani vo sne nenapadlo, aký má s touto hrou plán,“ rozprávala vtedy Vera.

„Deti boli naozaj motivované, aby utekali rýchlo, lebo chceli hračku, a potom bežali tak rýchlo, že môj tatuško, 72-ročný, ich nedobehol. Bežali strašne rýchlo. Zneužil ich čistú detskú dušu, dôveru a naivitu. Bol to priam diabolský plán,“ dodala. Na druhej strane zemegule však, zdá sa, o jeho pláne vedeli. Jeremy si to totiž zamieril najskôr autom do Maďarska, odkiaľ súkromným lietadlom odletel do Londýna, odtiaľ do Toronta a z Kanady potom autom do Chicaga.

Práve toto americké mesto sa stalo ich takmer deväťmesačným útočiskom. A nebola to náhoda. Práve tu žije dlhé roky Jeremyho brat Oren Hulsh, ktorý má s Jeremym veľmi blízky vzťah. Nie je teda vylúčené, že práve on je muž, ktorý Jeremymu pomáhal v prvých dňoch príchodu do krajiny aj so synmi a poskytol mu pomocnú ruku. Hulsh totiž s deťmi prišiel veľmi naľahko. Deti zobral len v tričkách a teplákoch bez akýchkoľvek iných vecí.

Držia spolu

Jeremyho rodina, zdá sa, o jeho zámeroch vedela. Už v minulosti Jeremyho matka zamkla deti v hotelovej izbe v jednom bratislavskom hoteli a Vere ich nechcela vydať. Urobila tak až pod nátlakom polície. Preto niet divu, že Jeremyho brat Oren mohol bratovi v Chicagu pred jeho príchodom s chlapcami pripraviť dobré zázemie.

Súd exmanželov rovnako prebiehal v Chicagu, kde žije nielen Oren Hulsh s manželkou, ktorú si zobral len v máji 2018 v Taliansku, ale aj Jeremy po únose synov. O tom, že majú Jeremy a Oren pekný vzťah, svedčia aj viaceré fotografie, na ktorých Oren Hulsh pózuje s malým Harlowom či aj so svojím bratom. Rodina tak rozhodne drží pokope a niet teda divu, že sa Jeremy rozhodol uniesť deti práve do Chicaga, kde mu mohla byť podaná od rodiny pomocná ruka.

Zbrojí na nový súd

Sudkyňa Virginia M. Kendall rozhodla o navrátení Harlowa a Theodora späť na Slovensko. Jej rozsudok však Jeremy napadol a čaká sa na odvolací súd, ktorý bude jeho odvolanie riešiť. Súdne konanie sa má konať už 7. augusta, ale ako sa sudkyňa Kendall vyjadrila, podľa nej Jeremy veľké šance na úspech nemá. Všetko je teraz v rukách odvolacieho súdu. Vera je však s chlapcami na Slovensku a zatiaľ si užíva prvé dni s nimi. „Nemôžem ešte stále uveriť, že sme doma,“ povedala po príchode na Slovensko Novému Času Wisterová, ktorá skončila po prílete z USA v päťdňovej karanténe a dokonca už mala podstúpiť aj s chlapcami test na COVID-19.