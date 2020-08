Emotívna spoveď brata Kuciaka († 27), rodiny zavraždených zažívajú peklo: Nenávisť a urážky!

Brat Jána Kuciaka († 27) Jozef, rovnako ako celá jeho rodina, pozorne sleduje ostro sledovaný proces s ľuďmi, ktorí mali novinára a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú († 27) pripraviť o životy. Po poslednom pojednávaní, na ktorom padli záverečné reči obžalovaných, napísal na sociálnej sieti emotívny status.

„Posledné mesiace som si vždy líhal s tým ako to vydržať. Ako stráviť všetky tie jedovaté reči obžalovaných a už aj ich právnych zástupcov na Janka a Martinku,“ píše na Facebooku. Pridal tiež opisy toho, ako sa nielen rodina Kuciakovcov, ale aj pani Kušnírová denne stretávajú s ľuďmi, ktorých vinia z toho, že im zobrali to najcennejšie. Dlhá cesta na pojednávania, mizerná strava a stále tvrdá práca okolo domu - to je náplň ich dní. Okrem toho sa musia stretávať so štipľavými a často poriadne zákernými komentármi ľudí, ktorí sa im snažia ublížiť.



"A aj keď nás často po takýchto dňoch zasypávali kvantá nenávistných a urážlivých komentárov, vždy sme sa pozviechali a bojovali ďalej," pokračuje v spovedi Jozef Kuciak.

Oporou sú ľudia, ktorých tragická udalosť zasiahla rovnako ako ich. „Aj keď mali veľmi veľa aj svojich vlastných trápení, stáli pri nás,“ napísal v statuse. Pridal tiež slová nádeje, že sa čoskoro ukáže pravda a spravodlivosti bude zadosťučinené. Až vtedy podľa neho všetky jedovaté lži skončia. „Ak by aj nie, Martinku a Janka si nikdy nedáme!“ dodal na záver odhodlane brániť pamiatku svojho brata a jeho lásky pred celým svetom.