Obvinený Adam, ktorý mal pobodať mamu, otca a sestru: Manévre s nebezpečným mladíkom

Aký bude Adamov ďalší osud? Minulý týždeň podľa polície tínedžer zaútočil nožom na mamu, otca a sestru a ťažko ich zranil.

V utorok ho obvinili z pokusu o vraždu, no stále je hospitalizovaný na detskom psychiatrickom oddelení v nemocnici, kde ho stráži policajná hliadka. Podľa informácií Nového Času sa mladík vo štvrtok pokúsil o útek! V ten istý deň ho navštívila za účelom výsluchu sudkyňa, ktorá rozhodla o jeho vzatí do väzby. Žiadosť o eskortu do väzenskej nemocnice je podaná a čaká sa na prokurátora.

Na návrh prokurátora na vzatie Adama do väzby vykonala sudkyňa vo štvrtok popoludní výsluch obvineného za prítomnosti prokurátorky a právneho zástupcu, ktorý mu bol pridelený. Výsluch sa uskutočnil priamo na detskom psychiatrickom oddelení Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH), kde je Adam hospitalizovaný. „Okresný súd Bratislava II dňa 30. júla 2020 rozhodol o vzatí obvineného mladistvého do väzby. Súd väzbu nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ uviedol Zoltán Valentovič, poverený zastupovaním hovorcu bratislavského krajského súdu.

Adamovi sa však asi v nemocnici nepáči, keďže napriek tomu, že ho tam 24 hodín denne stráži policajná hliadka, sa mal vo štvrtok ráno podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu pokúsiť o útek. Mladík sa pritom mal obhajovať slovami, že on to nebol, on to neurobil, to niekto iný... Ústav na výkon väzby (ÚVV) a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Bratislava už podľa slov prokurátora bratislavskej krajskej prokuratúry Patrika Hujsu dodatočne požiadal o presunutie obvineného do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. „U tejto žiadosti nie je dôvod, aby nebola prokurátorom akceptovaná,“ uviedol Hujsa.

Čo sa stalo?

Krvavý incident sa odohral v bratislavských Podunajských Biskupiciach v noci z nedele na pondelok v rodinnom domčeku. Adam (16) sa mal podľa polície po návrate domov pohádať s rodičmi, ktorých mal krátko nato napadnúť nožom a spôsobiť im ťažké zranenia. „Záchranári boli poslaní na pomoc 4 zraneným osobám, ktoré utrpeli mnohopočetné bodnorezné zranenia,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová s tým, že boli prevezené do nemocníc.

Vyšetrovateľ v tomto prípade obvinil 16-ročnú mladistvú osobu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu,“ uviedla polícia s tým, že mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 – 25 rokov alebo doživotie. V prípade mladistvého obvineného sa však trest skracuje na polovicu.